Bando Agenzia delle Entrate 2022: quando scade, requisiti, come iscriversi al concorso

Tutto sul nuovo bando dell'Agenzia delle Entrate 2022 per 900 posti da assistente tecnico: quando scade, requisiti, iscrizione e materie.

Bando Agenzia delle Entrate 2022, cercasi geometri e periti edili: tutto sul concorso pubblico per 900 posti di assistente tecnico. Quando scade il bando? Quali sono i requisiti e le competenze richieste? Come iscriversi al concorso? Cosa studiare per la selezione?

Bando Agenzia delle Entrate 2022, requisiti e competenze richieste

Il piano di assunzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 2022 prevede la ricerca di geometri e periti edili. L’Agenzia ha pubblicato un nuovo bando per un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 900 assistenti tecnici in tutta Italia, seconda area funzionale e fascia retributiva F3.

I nuovi assunti lavoreranno negli uffici dell’Agenzia, svolgendo attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Collaboreranno inoltre alla raccolta e all’organizzazione di dati, all’aggiornamento delle banche dati, al controllo e verifica di atti tecnici e rilevamenti in sopralluogo. Svolgeranno, infine, attività di consulenza e informazione nelle pratiche di contenzioso.

Per i candidati è richiesta la cittadinanza italiana. Dovranno inoltre dimostrare di possedere una serie di competenze pratiche e teoriche nel settore.

Per partecipare al concorso è necessario uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di istruzione di secondo grado di geometra o perito industriale indirizzo edile;

Diploma di maturità tecnica industriale;

Diploma relativo al settore “Tecnologico” con indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Quando scade e come iscriversi al concorso

L’iscrizione al concorso pubblico scade il 23 settembre 2022. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione in via telematica entro le 23.59 di tale data, compilando l’apposito modulo sul sito 900asstec.it.

La selezione si svolgerà in due fasi: la prima, scritta, sarà un test di valutazione tecnica e professionale a scelta multipla, mentre la seconda sarà una prova orale. Per accedere alla seconda fase della selezione sarà necessario un punteggio di almeno 21/30. Anche la prova orale sarà valutata in trentesimi: l’esame sarà considerato superato con una valutazione minima pari a 21. L’esito finale della prova sarà calcolato sommando i punteggi di entrambe le prove.

La data della prova scritta verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il 3 novembre 2022, insieme ai requisiti per l’eventuale strumentazione tecnica necessaria.

Cosa studiare per la selezione: materie per scritto e orale

Per prepararsi al meglio alla prima prova scritta della selezione è consigliato studiare le seguenti materie: geodesia, topografia e cartografia; scienza e tecnica delle costruzioni; strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; normativa in materia di Catasto; legislazione in materia di edilizia e urbanistica; diritto amministrativo; diritto tributario.

In aggiunta, durante la prova orale sarà necessario dimostrare una certa competenza nell’uso delle apparecchiature informatiche più comuni e della lingua inglese.