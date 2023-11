Federica Nargi è un’attrice e showgirl di 33 anni originaria di Roma. È nota per essere stata Velina di Striscia la Notizia e per avere una storia d’amore con l’ex calciatore Alessandro Matri da oltre 10 anni. La showgirl, inoltre, è stata concorrente di Tale & Quale Show 2021, testimonial di campagne pubblicitarie e fondatrice del brand Sobea Cosmetics.

Chi è Federica Nargi: biografia e carriera

Federica Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990. Cresce con la mamma Concetta, il papà Claudio e la sorella Claudia Nargi che le somiglia molto. Da piccola frequenta la scuola di danza e partecipa a vari concorsi di bellezza. Presto si qualifica per Miss Italia, riuscendo a vincere la fascia di Miss Roma e poi quella di Miss Cotonella. Nel 2008 arriva la svolta per la sua carriera. Federica Nargi partecipa a Veline e vince nella categoria delle more, venendo selezionata in coppia con la bionda Costanza Caracciolo.

Le due ragazze sul bancone di Striscia la Notizia riscuotono tanto successo da essere confermate per ben quattro edizioni. Finita l’esperienza a Canale 5, la showgirl si dedica all’attività di modella e di attrice. Nello stesso anno partecipa al reality show Pechino Express in coppia proprio con la grande amica Costanza Caracciolo.

Nel 2013 invece debutta in teatro, con la commedia “Lui e Lei – istruzioni per la coppia” diretto da Federico Moccia. È testimonial di svariate case di moda: da Koraline e YamamaY. E nel 2016 entra nel cast della sesta puntata della fiction di Canale 5 “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”.

Nel 2017 la carriera di Federica Nargi fa un ulteriore passo in avanti, perché ottiene il ruolo di presentatrice dello show Colorado, riscuotendo grande successo. Nel 2021, invece, torna in tv in veste di concorrente a Tale e Quale Show e nel 2023 come concorrente del Programma condotto da Alessandro Borghese, Celebrity Chef, a fianco al marito.

Nel 2023 viene scelta come testimonial di Rinascimento per la selezione di capi autunnale. La sua selezione è ispirata alle donne al passo con i tempi e, soprattutto libere dallo stile urban-chic. E non solo, il viso della showgirl è richiesto da altri brand di moda come Goldenpoint e Intimami, oltre a brand come Oral-B e Mabina Gioielli.

La showgirl, ha inoltre fondato una propria linea di cosmetici, Sobea Cosmetics.

La vita privata della ex velina

Federica Nargi fa coppia con Alessandro Matri, ex calciatore, da oltre 10 anni. Per lui sembra si sia trattato di un colpo di fulmine, mentre la showgirl ha impiegato più tempo ad affezionarsi. Dopo un lungo corteggiamento, però, la coppia si è fidanzata.

Da allora è andato tutto bene: Federica Nargi ha a più riprese elogiato il compagno, raccontando di lui l’educazione e la gentilezza. E nel 2020 erano state addirittura fissate le nozze. Tuttavia, il grande evento è saltato a causa della pandemia. Le nozze però non è che un modo per formalizzare l’unione di una famiglia che esiste già. La coppia infatti ha due magnifiche figlie, Sofia e Beatrice di 7 e 3 anni. Il matrimonio? ”Arriverà” ‘Ma già avere un figlio vuol direper sempre’ ha detto lei.