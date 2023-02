Artem Tkachuk, chi è l’attore di origine ucraina, Pino O’ Pazz in Mare Fuori

Chi è Artem Tkachuk, attore volto di Pino O’ Pazz in Mare Fuori. Giovane interprete campano di origini ucraine, si è fatto conoscere recitando ne La paranza dei bambini. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Artem Tkachuk: vita privata, carriera, film dell’attore di Mare Fuori

Nato in Ucraina il 7 luglio del 2000, Artem Tkachuk, noto anche come Ar Tem, ha 22 anni ed è un giovane attore, noto oggi per il ruolo di Pino O’ Pazz nella serie tv Mare Fuori. Cresciuto in Campania, nello specifico nel quartiere Salicelle di Afragola a Napoli, inizia la sua carriera nel cinema per puro caso da giovanissimo. Lascia una foto con il numero di sua madre in un bar di Napoli, dove si svolgeva un casting per dei personaggi di Gomorra. Riceve una telefonata solo un anno dopo, nel 2019, quando viene scelto tra i protagonisti de La paranza dei bambini, adattamento dell’omonimo romanzo di Roberto Saviano diretto da Claudio Giovannesi. È anche grazie a questo spettacolare primo ruolo che ottiene un posto nel cast di Mare Fuori, serie che accresce di molto la sua notorietà.

Vita privata: fidanzata, curiosità, Instagram

Si sa ancora poco circa la vita privata del giovane Artem Tkachuk. Non è noto se abbia una fidanzata o se sia ancora single. Il suo profilo Instagram ufficiale è molto attivo e ha un seguito di oltre mezzo milione di follower, ma è focalizzato per di più sulla sua vita professionale. Ad oggi Ar Tem vive ad Afragola con la sua famiglia. Oltre a quella per la recitazione, coltiva la sua passione per il canto, per il rap e per diverse discipline sportive. Tra queste c’è anche il pugilato, sport in cui inizialmente puntava a sfondare a livello professionale.