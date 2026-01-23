Aiutare concretamente gli anziani in condizioni di fragilità sociale ed economica. Questo è l’obiettivo del progetto “Anziani mai più soli: Salute, Digitalizzazione e Solidarietà”, promosso da Emergenza Sorrisi ETS, che dal 2025 opera attivamente anche in Italia, partendo proprio da Roma, per garantire che il diritto alla salute sia effettivamente per tutti, anche in quei contesti in cui rischia di essere negato o fortemente compromesso.

Associazioni e finanziamenti a sostegno del progetto

Si tratta di un’iniziativa attivata in partenariato con Municipio Roma II e Municipio Roma XI, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, l’Azienda Unità Sanitaria Locale – ASL Roma 3, l’Associazione di Promozione Sociale “Frasi Magliana”, il Centro Sociale Anziani “Nuovo Corviale”, BIOS Benefit SpA e la Parrocchia San Raffaele Arcangelo. L’iniziativa, che si protrarrà fino a ottobre 2026, è sostenuta dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo e sarà dedicata in particolare al Municipio XI e al Municipio II, aree urbane caratterizzate da forte invecchiamento demografico e vulnerabilità socioeconomica, dove gli over 65 con redditi bassi e limitato accesso ai servizi sono sempre di più (oltre 20.000 nel primo e più di 40.000 nel secondo).

Inoltre, va considerato un ulteriore elemento: la scarsa digitalizzazione tra molti anziani, che limita fortemente non solo l’accesso ai servizi digitali, ma preclude anche la possibilità concreta di utilizzare i servizi sanitari come prenotazioni, consultazione dei referti o richieste di assistenza. Tra i quartieri interessati ci sono Magliana, Corviale, Trullo, Marconi, San Lorenzo, Nomentano e Flaminio.

L’equipe di medici allestista da Emergenza Sorrisi ETS per gli anziani

L’iniziativa si configura come una risposta strutturata e integrata alla crescente domanda di servizi socio-sanitari di prossimità, di accompagnamento e di alfabetizzazione digitale. Attraverso una clinica mobile Emergenza Sorrisi ETS e un’équipe multidisciplinare composta da quattro medici del Policlinico Gemelli, offriranno screening gratuiti a oltre 1.000 anziani attraverso un check-up su sette fattori di rischio individuati dalla metodologia “Longevity”, che analizza stile di vita (fumo, dieta, esercizio fisico), antropometria (indice di massa corporea e rapporto vita-fianchi), pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, massa e forza muscolare, funzione respiratoria e qualità del sonno.

Gli screening verranno effettuati un sabato al mese, coinvolgendo alcuni centri ricreativi per anziani e parrocchie del Municipio XI. Nel corso di queste giornate, un infermiere dell’ASL Roma 3 offrirà supporto tecnico gratuito nella gestione delle prenotazioni online e dei referti elettronici, promuovendo autonomia e inclusione digitale, in particolare per le persone anziane che vivono sole. Per chi presenta maggiori difficoltà sarà inoltre messo a disposizione un servizio gratuito di accompagnamento in ospedale, attivo due giorni a settimana per tutta la durata del progetto, utilizzando la clinica mobile (la Navetta del Sorriso).

Inoltre, all’interno del Welcome Center della Stazione Tiburtina saranno realizzate due giornate di educazione sanitaria.

La società BIOS Benefit SpA metterà anche a disposizione due volte a settimana per i dodici mesi del progetto, un servizio gratuito di prelievi ed esami del sangue per gli anziani presso i propri laboratori di Roma o a domicilio per dieci pazienti impossibilitati a recarsi di persona nelle strutture.

Informazioni di servizio:

Per prenotare la Navetta del Sorriso, accedere agli altri servizi o conoscere le date degli screening, è possibile contattare il seguente numero telefonico 342 540 6245 dal martedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

Le date degli screening (che si terranno dalle ore 9.00 alle ore 15.00):

24/01/2026 presso gli spazi dell’Associazione di Promozione Sociale “Frasi Magliana” in via Greve, 63.

21/02/2026 presso gli spazi della Parrocchia San Raffaele Arcangelo in Via di S. Raffaele, 10.

21/03/2026 presso gli spazi della Parrocchia San Raffaele Arcangelo in Via di S. Raffaele, 10.

18/04/2026 presso gli spazi dell’Associazione di Promozione Sociale “Frasi Magliana” in via Greve, 63.

23/05/2026 presso gli spazi dell’Associazione di Promozione Sociale “Frasi Magliana” in via Greve, 63.

27/06/2026 presso gli spazi del Centro Sociale Anziani “Nuovo Corviale” in Largo Emilio Quadrelli, 5.

04/07/2026 presso gli spazi del Centro Sociale Anziani “Nuovo Corviale” in Largo Emilio Quadrelli, 5.

Emergenza Sorrisi

L’iniziativa è promossa da Emergenza Sorrisi ETS, associazione che nasce nel 2007 con la missione di offrire assistenza medica nei Paesi in cui il diritto alla salute non è garantito. L’organizzazione opera grazie alla collaborazione e partecipazione di oltre 300 medici e infermieri italiani volontari (medici specialisti in chirurgia plastica, anestesia, pediatria, ortopedia, oculistica e infermieri specialisti di sala operatoria, terapia intensiva e pediatria), provenienti dalle maggiori strutture sanitarie italiane, che partecipano a titolo gratuito alle missioni chirurgiche e formative realizzate in oltre diciotto Paesi del mondo. Dal 2025 Emergenza Sorrisi è impegnata anche in Italia (www.emergenzasorrisi.it/).