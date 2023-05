Annalisa si sposa, pubblicazioni nel Comune di Savona: chi è il futuro marito Francesco Muglia

Annalisa si sposa: le pubblicazioni hanno annunciato il matrimonio tra la cantante e l’imprenditore Francesco Muglia. Un amore il loro nato grazie al mare e a una nave. Ecco chi è il futuro sposo della cantante.

Annalisa si sposa, pubblicazioni nel Comune di Savona

Annalisa Scarrone si sposa: la notizia arriva direttamente dalle pubblicazioni che sono visibili nel Comune di Savona. La cantante, dunque, convolerà a nozze con un imprenditore di successo che lavora per Coste Crociere. E sarà stata proprio una nave a fare incontrare i futuri sposi. Infatti, alcuni anni fa, in occasione della firma dell’accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all’Expo Dubai 2020, Annalisa è stata special guest a bordo di una delle navi da crociera Costa la Costa Smeralda. La cantante nella canzone Bellissima cantava di essere stata respinta ora invece ha finalmente, pare, trovato la persona giusta. “Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche” aveva spiegato.

Chi è il futuro marito Francesco Muglia

Francesco Muglia ha 42 anni ed è vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Muglia arriva da Padova ma è residente a Genova. I suoi studi sono stati all’Università di Padova e a quella di Stoccolma, con un master in marketing e comunicazione a Publitalia ’80.