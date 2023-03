Mon Amour di Annalisa: testo, significato e video del nuovo singolo

Mon Amour di Annalisa: pubblicato il nuovo singolo della cantante che riprova con un nuovo pezzo a scalare la classifica del panorama musicale italiano. Un nuovo pezzo potente che anche attraverso il video punta ad attirare le attenzioni del pubblico.

Mon Amour di Annalisa: testo e significato

Mon Amour è il nuovo singolo pubblicato nelle scorse ore da Annalisa, che dopo il successo di Bellissima ci riprova con un nuovo testo. Del brano, la cantante parla così: “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta, e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante”. Ecco di seguito il testo della canzone:

Quindi ci piacciamo oppure no?

Sangue nella dance floor, ci ballerò

Anche se è soltanto un altro stupido

Sexy boy

Sexy boy

Io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Lei, un movimento tecnico

Lui, un sorso con l’arsenico

Io rimango sola come minimo

Sexy boy

Sexy boy

Allora io ci sto

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sopra i soldi già spesi

Uh, colazioni francesi

Ah, con gli avanzi di ieri

Se non lo facciamo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Ho visto lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Lei che bacia lui

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te

Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei che bacia me

Mon amour, amour

Ma chi baci tu?

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Disperata e anche leggera

Vengo per rubarti la scena

Ehi garçon, ho un’idea

Il video del nuovo singolo

Il testo è stato scritto scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef. Il brano racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza.