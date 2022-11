Onana, perché il Camerun lo ha messo fuori rosa: sarà in tribuna con la Serbia

Mondiali Qatar 2022, la clamorosa decisione del Camerun: perché André Onana è fuori rosa? Il portiere dell’Inter si siederà in tribuna durante il match con la Serbia. Cosa è successo? Perché è stato escluso?

Frattura tra Camerun e Onana, perché il portiere è fuori rosa?

Ha fatto scalpore nelle ultime ore l’esclusione improvvisa di André Onana dalla rosa del Camerun. Il portiere dell’Inter, titolare della sua nazionale, è stato messo fuori rosa dal commissario tecnico Rigobert Song a causa di non meglio specificati “motivi disciplinari”.

Lo conferma anche una fonte della Federcalcio del Camerun, che commenta sconsolata: “Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po’ la vita”. L’estremo difensore 26enne non si siederà neanche in panchina durante il prossimo match, dovrà guardarsi la partita con la Serbia dalla tribuna. Che cosa è successo? Secondo alcune voci, dietro questo inaspettato provvedimento disciplinare ci sarebbe uno scambio di vedute poco pacato tra l’allenatore e Onana. Song avrebbe infatti chiesto al portiere di cambiare il proprio stile di gioco, una richiesta accolta male e poi respinta dall’interista.

Chi sostituirà Onana: va in porta Devis Epassy

Chi prenderà quindi il posto di André Onana tra i pali del Camerun? Song non ha perso tempo ed ha già selezionato il suo sostituto. Al suo posto giocherà titolare Devis Rogers Epassy Mboka, portiere franco-camerunense classe 1993. Epassy, dopo una lunga carriera da girovago tra Francia, Spagna e Grecia, oggi gioca titolare in Arabia Saudita nelle file dell’Abha Football Club.

Già convocato per la Coppa d’Africa 2021, ad oggi conta cinque presenze e tre goal subiti con la maglia del Camerun. Non si tratta affatto di un curriculum eccitante per i tifosi del Camerun, che si prepara a scendere in campo alle 11 contro l’ostica nazionale serba privo di uno dei suoi giocatori di punta.