Amici Serale 2023: quando inizia, giudici, professori, allievi e ospiti della prima puntata del talent di Maria De Filippi

Amici Serale 2023 riparte in prima serata da sabato 18 marzo: nuovi allievi così come ci sono dei cambiamenti anche tra la giuria. Ecco tutti i nomi anche dei professori che guideranno le squadre del talent della Mediaset.

Amici Serale 2023: quando inizia

Riparte il Serale di Amici con l’edizione 2023: appuntamento in prima serata sabato 18 marzo 2023. La puntata non sarà in diretta ma è registrata con la conduzione sempre di Maria De Filippi. Quindici concorrenti, sei professori e tre giudici. Durante ogni puntata almeno una eliminazione.

Amici Serale 2023: chi sono i giudici, professori e allievi

I nuovi giudici del Serale di Amici saranno: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Mentre le squadre saranno capitanate ognuna da due professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa.

Angelina (allieva di Lorella Cuccarini)

Ramon (allievo di Alessandra Celentano)

Isobel (allieva di Alessandra Celentano)

Gianmarco (allievo di Alessandra Celentano)

Maddalena (allieva di Emanuel Lo)

Mattia (allievo di Raimondo Todaro)

Samu (allievo di Emanuel Lo)

Alessio (allievo di Alessandra Celentano).

Federica (allieva di Arisa)

Wax (allievo di Arisa)

Piccolo G (allievo di Rudy Zerby)

Aron (allievo di Rudy Zerby)

Cricca (allievo di Lorella Cuccarini)

Ngd (allievo di Lorella Cuccarini)

Megan (allieva Raimondo Todaro)

Gli ospiti della prima puntata del talent di Maria De Filippi

Gli ospiti della prima puntata saranno i comici Pio e Amedeo. Dunque, ad aprire la muova edizione del talent Mediaset saranno i comici pugliesi che sono stati già ospitati dalla scuola in passato facendo ridere tutti sia in studio sia da casa.