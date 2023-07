Allerta meteo 6 luglio per rischio temporali in tre regioni: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per la giornata di giovedì 6 luglio su alcune regioni per rischio forte di temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato con il bollettino di criticità le zone più a rischio.

Allerta meteo 6 luglio per rischio temporali in tre regioni

Allerta gialla per rischio temporali, giovedì 6 luglio, in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La Protezione Civile, come sempre in questi casi, ha emesso un bollettino di criticità per individuare le zone più a rischio. L’avviso prevede dalle prime ore di Giovedì Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte le regioni del Nord, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati, specie su Triveneto, Lombardia, Piemonte centro-occidentale e pianura emiliana.

Avviso della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna