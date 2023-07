Oroscopo settimanale Branko 17-23 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 17 al 23 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi caldi giorni di luglio? Come ci influenzeranno le stelle in questo mese estivo? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 17 al 23 luglio.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Luglio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

Amore all’orizzonte per i nati nell’Ariete. Questi caldi giorni estivi si tingono di rosa grazie ad una serie di intriganti nuovi incontri. Occhio a non esitare troppo e a non tenere i piedi in due scarpe. Se vi dimostrerete troppo avidi rischiate di rimanere con un pugno di mosche. Cercate di capire cosa desiderate veramente per poi puntarci al 100%.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

Dubbi e paure travolgono i nati nel Toro. Non siete più sicuri di aver preso la strada giusta e adesso continuate a guardarvi indietro, in cerca di una via di fuga. Prendetevi del tempo per ripensare ai motivi che vi hanno spinto in questa direzione. Magari non vi sembrano più così validi, o magari ribadirli vi darà la forza necessaria ad andare avanti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

I nati nei Gemelli prosperano in amore. Siete convinti di aver incontrato la persona giusta e siete disposti a tutto per proteggere e far crescere il vostro rapporto. Avete già ricevuto tanto e voi non volete essere da meno. Mettete da parte le vostre paure e cercate di contribuire con tutti voi stessi, sentitevi liberi di vivere i vostri sentimenti.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

La soluzione è sotto il naso dei nati nel Cancro. Tra lavoro, impegni e incombenze varie, vi sentite un po’ vuoti e soli in questo periodo. Sentite il bisogno di una persona con cui condividere parti di voi stessi che siete spesso costretti a tenere per voi. Non dovrete cercare a lungo se saprete dove guardare: la persona giusta è molto più vicina a voi di quel che pensiate.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

Il Sole illumina le giornate dei nati nel Leone. Il calore estivo della stella più luminosa del firmamento vi dona un senso di sicurezza e protezione. Vi sentite in grado di prendere qualche rischio in più, sicuri che ci sarà qualcuno pronto a tenervi per mano. Non abbiate paura di mettervi in gioco in questo periodo positivo, concedetevi di osare un po’.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

È il momento di fare un passo avanti per i nati nella Vergine. C’è tanta indecisione e incertezza attorno a voi e in ben pochi sembrano in grado di prendere una decisione definitiva. Se volete che le cose volgano a vostro vantaggio, dovrete prendervi un rischio in prima persona. Fate la vostra mossa e proponete le vostre idee, è un’occasione per prendere in mano la situazione.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

L’estate dei nati nella Bilancia è riscaldata dall’abbraccio familiare. Sfruttate questi giorni leggeri, privi di troppi ostacoli personali e lavorativi, per coltivare al meglio i vostri rapporti familiari. Dedicate questa settimana di luglio a riaccendere anche legami un po’ più fragili, è l’occasione giusta per riaccogliere una persona nella vostra vita.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

La praticità è la principale alleata dei nati nello Scorpione. Non c’è spazio per voli pindarici e sogni nel cassetto al momento, dovete prendere atto della realtà dei fatti e agire di conseguenza. La rabbia vi spinge verso soluzioni più spicce che faranno però solo più danni a lungo termine. Mettete da parte i sentimentalismi e tenete a freno l’impulsività, ne uscirete solo ragionando a mente fredda.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

C’è fin troppo ottimismo nell’aria per i nati nel Sagittario. Vi sentite al centro di tutto, nonostante siano in molti a pensare il contrario. Da un lato la vostra sicurezza vi porterà lontano, dall’altro l’eccessiva arroganza potrebbe costarvi molto cara nella situazione sbagliata. Non demolitevi completamente, ma cercate di fare un bagno di umiltà prima di prendervi rischi troppo grossi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

L’incertezza affligge i nati nel Capricorno. Vi congelate di fronte ad ogni decisione, spossati dalle possibili conseguenze. Se lo stallo continua troppo rischiate di rimanere indietro e di pentirvene amaramente in futuro. Una persona a voi vicina è pronta a darvi una spinta nella giusta direzione. Accogliete i suoi consigli, per quanto agire vi faccia paura: il primo passo è sempre quello più difficile.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

L’amicizia scalda il cuore dei nati nell’Acquario. Si apre una settimana complessa, resa sopportabile grazie al supporto dei vostri amici più cari. Non abbiate paura di condividere i vostri problemi e di cercare supporto da chi vi circonda. Siate onesti e diretti, non si ottiene nulla con i sotterfugi. A breve potrebbe toccare a voi ricambiare il favore: la memoria corta non vi si addice.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 17-23 luglio

Occhi aperti in questi giorni per i nati nei Pesci. Futuro nebbioso per voi all’orizzonte, solo i più attenti riusciranno a cogliere i segnali giusti. Un’occasione potrebbe sfuggirvi di mano all’ultimo, ma con il vostro ingegno e un paio di contatti giusti potreste ritornare in sella prima che sia troppo tardi. Non ignorate segni evidenti solo per il quieto vivere, abbiate il coraggio di affrontare un confronto.