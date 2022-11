Il caso Montesano che si è aperto a Ballando con le stelle continua ad agitare Selvaggia Lucarelli e la Rai. Enrico Montesano infatti, ha chiesto dopo le scuse di poter rientrare in gara ma Selvaggia Lucarelli, se ciò dovesse accadere, è stata chiara sulle sue decisioni.

Caso Montesano, Selvaggia Lucarelli: “Lui rientra? Me ne vado”

Selvaggia Lucarelli ancora contro Enrico Montesano, attualmente ex concorrente di Ballando con le stelle dopo la squalifica ottenuta dalla Rai.

Durante la trasmissione La Vita In Diretta, infatti, Alberto Matano ha ospitato Selvaggia Lucarelli ed insieme hanno affrontato anche la questione del concorrente squalificato a Ballando: “Sta a vedere che uscirò io…e rientrerà lui. Ho questa sensazione. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola”ha infatti affermato la giornalista, che ha anche parlato dei suoi giudizi dati ai concorrenti. “Le mie critiche? Io do dei giudizi onesti! Se loro continuano sull’onda della mielosità estrema e spinta io mi adeguerò.

I primi tre, Ivan, Canino e Carolyn dicono sempre le stesse cose. Per loro sono tutti belli, bravi, stupendi. Poi arrivo io e mi ingessano nel ruolo di str**za. Se io ho dato degli zero è perché secondo me i concorrenti in questione li meritavano, anche se sono personaggi come Mughini o la Zanicchi“.

La protesta di Montesano dopo le scuse

Enrico Montesano, dal canto suo, punta a tornare a Ballando con le stelle e ad essere riabilitato in gara. “L’offesa sul fascismo mi offende – ha infatti detto – mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia. Si sono dimenticati che per vent’anni ho portato tanti voti alla sinistra. Mio nonno era tipografo a L’Unità e la famiglia di mia mamma era antifascista e repubblicana”. ha infatti rimarcato.

Come andrà a finire?