Alcolock sulle automobili: che cos’è e come funziona

In vista delle nuove misure stradali, ecco che andiamo a scoprire che cos’è l’alcolock sulle automobili e a cosa serve. Un dispositivo che ha lo scopo di evitare la guida se si ha un tasso alcolemico eccessivo.

Ecco come funziona.

Automobili, alcolock utile per evitare che si guidi con un tasso alcolemico alto

Al fronte delle nuove disposizioni proposte nel Codice della strada, si è parlato anche dell’alcolock sulle automobili. Non è altro che un sistema che vieta alla macchina di mettersi in moto se il guidatore presenta un tasso alcolemico superiore a quello consentito. In Italia, analizzando le nuove misure, il tasso consentito è pari a zero. Sarà anche obbligare montare il dispositivo sulla propria vettura, il quale ha la medesima funzione dell’etilometro.

Il dispositivo viene riconosciuto anche con altri nomi, come ad esempio IID (ovvero Ignition Interlock Device) o BAIID (cioè Breath alcohol ignition interlock device). Ha la funzione di bloccare il volante e di non far accendere l’automobile se non dopo essersi accertato, dopo il test, di non aver superato il tasso di alcol consentito. Se viene superato il limite, la macchina rimane bloccata e non permette la partenza. Si tratta a tutti gli effetti di un etilometro da usare ogni volta.

Una novità sicuramente inattesa e rilevante, ma senza dubbio necessaria per garantire una maggior sicurezza – e consapevolezza – quando si è alla guida. In Italia infatti si parla spesso di incidenti stradali, di poca attenzione mentre si è alla guida, di limiti di velocità non rispettati e anche di multe per l’uso del cellulare.

Lo Stato vuole dunque pene e leggi più severe, che servano a far comprendere quanto è importante mettersi alla guida in maniera lucida e attenta, senza distrazioni di nessun tipo o situazioni che potrebbero alterare le prestazioni del conducente. I 18 articoli stilati verranno messi in vigore a breve.