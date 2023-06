29 Giugno 1798, nasceva Giacomo Leopardi: curiosità sul poeta italiano

Il 29 Giugno è una data molto importante per la letteratura italiana, data in cui è nato Giacomo Leopardi, in quel di Recanati nel 1798.

Ecco qualche curiosità su di lui.

Giacomo Leopardi nasceva il 29 Giugno 1798: alcune curiosità su di lui

Nato il 29 Giugno 1798 a Recanati, Giacomo Leopardi è uno degli autori più importanti della letteratura italiana. Grande seguace del romanticismo, ha incantato con la bellezza delle sue poesie. Su tutte L’infinito (scritto nel 1819), all’interno della sua opera “I Piccoli Idilli”.

Oltre al contesto letterario, il poeta senza tempo può essere ricordato per alcune curiosità. In primis quella legata al suo nome, dato che non si chiamava soltanto “Giacomo”. Il nome completo era Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi. Primo di dieci figli, vantava una delle famiglia più ricche e nobili della città, con padre conte e madre molto religiosa.

Oltre alla propensione per gli studi umanistici, Leopardi studia anche la scienza, avvicinandosi alla fisica, da quella teorica a quella sperimentale, scrivenoci addirittura un’opera, nel 1813, intitolata Storia dell’astronomia.

Altra caratteristica dell’autore marchigiano è il suo rapporto con l’igiene. Oltre alla gobba sembrava non essere molto propenso alla pulizia personale, tanto che molte donne di cui si infatuò lo rifiutavano sia per l’aspetto fisico che per l’odore.

Altre problematiche che lo colpirono sono quelle del reumatismo e dei disagi di natura psicologica, dovuti al prolungaot isolamento e alla postura che avevo tenuto per molto tempo mentre studiava. Un’ulteriore criticità sembra essere quella dei disturbi urinari e dell’impotenza, altro limite che gli impediva di approcciarsi in maniera tranquilla (ed efficace) alle donne a alla sessualità.

Nonostante i molti inconvenienti, Giacomo Leopardi non ha mai perso l’amore per la vita e per la conoscenza, frutto di una mente al di sopra della media, come dimostrato dalle sue opere.

