2 Giugno 1891, il primo calcio di rigore: come nasce

Il mondo del calcio è fatto di regole e diverse sfaccettature. Uno sport antico e ricco di curiosità, il 2 Giugno 1891 c’è stato infatti il primo calcio di rigore nella storia.

Scopriamo come è nato.

Il primo calcio di rigore: 2 Giugno 1891

Sono passati 132 anni da quella “invenzione”, eppure il penalty è un elemento fondamentale per il calcio. La regola fu inserita appunto nel 1891, ma l’intenzione ci fu già nell’anno precedente, ovvero nel 1890. A proporla fu William McCrum, un portiere di origini irlandesi che giocava nel Milford Everton FC.

L’obiettivo era quello di punire gli interventi scorretti e con troppa foga che avvenivano in area, molte volte fin troppo frequenti tra gli avversari. Questo portò l’International Football Associaton Board a concretizzare questa proprosta, istituendola e ufficializzandola a tutti gli effetti, praticamente l’anno successivo, inserendola come regola n. 14 del Regolamento del gioco del calcio.

Non sembrano così esserci dubbi su chi abbia inventato (e come) il calcio di rigore, più difficile è ccapire chi sia stato il primo calciatore a tirare il pallone dal dischetto. Le varie ipotesi riportano ad Alfred Farman, un calciatore di origini inglesi che, il 5 Settembre del 1891, calciò un penalty durante la partita Newton Heath e Blackpool (valida per la Lancashire League), gonfiando la rete.

Più facile invece attribuire il primo rigore calciato in una gara ufficiale. In questo caso si parla di Joseph Health che se ne incaricò il 14 Settembre del 1891. La partita si concluse con un netto 5-0 per i Wanderers contro l’Accrington Stanley.

Negli anni successivi si andò poi a “sviluppare” anche il tiro di rigore, diverso dal “calcio di rigore”, poiché il primo lo si calcia soltanto a gara conclusa, dopo tempi regolamentari e supplementari.

Molto spesso letale, senza calcio di rigore questo sport non avrebbe la stessa magia.

