Degani (UNEBA Lombardia) a IDN: “Urgente migliorare la qualità della vita degli anziani”

Il Presidente UNEBA Lombardia, Luca Degani, è intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord tenutasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

All’interno del panel “Silver Economy: la longevità come risorsa” ha sottolineato che con l’invecchiamento della popolazione italiana e un “inverno demografico” in corso, è urgente adottare strategie per migliorare la qualità della vita degli anziani. Un terzo della popolazione ha più di 65 anni, mentre la fascia giovanile (12-30 anni) è molto ridotta. Le politiche future devono quindi ridistribuire le risorse, includendo una fiscalità non solo sui redditi, ma anche sui patrimoni, con un coinvolgimento dei nonni che potrebbero rinunciare a qualcosa per il futuro dei propri nipoti.

In particolare, per migliorare la vita degli anziani, è essenziale non concentrarsi solo sulla residenzialità, ma anche sul supporto territoriale e domiciliare. Degani evidenzia l’importanza di adeguare gli spazi di vita degli anziani, ad esempio affrontando le difficoltà di chi vive in case di proprietà troppo grandi, come nel caso di chi ha più di 80 anni e vive in appartamenti di 200 m². Per affrontare queste problematiche, la prima strategia deve essere un cambiamento degli spazi di vita, in modo che rispondano meglio alle esigenze degli anziani.