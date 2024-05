Valditara: “Dispersione scolastica, Milano peggio della Campania”

“C’è tanta dispersione scolastica anche nelle periferie delle città del nord, alcune scuole di Milano stanno messe peggio di alcune scuole della Campania”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano.

Valditara a Futuro Direzione Nord

“Bisogna replicare il modello di Agenda sud anche per le scuole delle periferie del nord, cosa che annunceremo concretamente nelle prossime settimane”, con Agenda Nord. Il futuro dell’istruzione italiana è stato uno dei temi sviluppati nell’ambito della XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. L’evento si svolge lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano.

Il panel dedicato al tema dell’istruzione in Italia, “A scuola di talenti”, ha visto alle 14.30 come relatore Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha dialogato con il direttore di True-News e presidente di Fondazione Stelline, Fabio Massa a partire dai temi del suo ultimo, omonimo libro.

Nessun ribaltone dopo le Europee

“Comunque vada per i singoli partiti” alle elezioni europee “penso che non ci saranno scossoni particolari, la Lega è in crescita, Forza Italia mi sembra in buona salute, Fratelli d’Italia pure. Tutte le forze di governo godono di buona salute quindi non mi aspetto ribaltoni o implicazioni negative sul governo”. Lo spiega il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano.

“Io penso di no perché le forze che compongono il governo sono molto unite, ognuna ha la sua peculiarità ed è giusto così – prosegue -, anzi è la bellezza di questa coalizione che però ha valori comuni che sono molto forti. Questa coalizione guarda al futuro e sarebbe molto difficile che ci sia oggi qualche soggetto che vuole spingere per sovvertirla, è l’unica che può far crescere il nostro Paese”.

“C’è una forte solidarietà e un forte legame fra i movimenti della maggioranza e non vedo interessi esterni a ribaltare questo governo – conclude -. Penso che il centrodestra si affermerà come sta facendo in tutte le Regioni italiane”.

Futuro Direzione Nord

Il panel dedicato al tema dell’istruzione in Italia, “A scuola di talenti”, ha visto alle 14.30 come relatore Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, che ha dialogato con il direttore di True-News e presidente di Fondazione Stelline, Fabio Massa a partire dai temi del suo ultimo, omonimo libro. Nell’arco della giornata si sono alternati oltre 60 relatori e numerose istituzioni come il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Ministro per l’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste Francesco Lollobrigida, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, il governatore lombardo Attilio Fontana.