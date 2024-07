Sileri (IRCCS San Raffaele) a Salute Direzione Nord: “L’IA sarà di grande ausilio”

“Il settore della Salute va sempre più verso l’uso della tecnologia. Da un lato, in ambito clinico con una medicina sempre più personalizzata, dall’altro nell’ambito dell’innovazione. L’intelligenza artificiale sarà di grande ausilio sia nella diagnostica sia nella prevenzione”. Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, Unità di Chirurgia Colonproctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali, IRCCS Ospedale San Raffaele, a margine della 23esima edizione di Salute Direzione Nord , “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Sileri: “Con Intelligenza artificiale grandi risparmi per SSN”

“L’Intelligenza artificiale sui grandi numeri consentirà, almeno a chi fa una medicina pratica e attività assistenziale, una miglior guida dalla diagnosi, prevenzione-diagnosi e terapia chiaramente. Questo porterà a seri risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale e a una più rapida gestione dei pazienti” ha proseguito Sileri. L’implementazione della tecnologia agevolerà anche la formazione del personale.

“Sicuramente oggi la abbiamo a disposizione per la formazione del personale sanitario, sia undergraduate come gli studenti di medicina e scienze infermieristiche, e per la formazione di coloro che sono già laureati, soprattutto attraverso l’implementazione della simulazione. Quindi è necessario rendere nel tempo obbligatorio un percorso formativo che veda la simulazione come parte integrante del curriculum formativo del soggetto. Affinché possa essere accelerata la sua formazione e ridotti i rischi delle situazioni cliniche. Ovviamente se simuli un qualcosa, non lo fai in clinica e quindi i rischi sono sicuramente minori. Ma il training è sicuramente migliore, perché ovviamente un esercizio maggiore simulato porterà le persone ad avere un’esperienza fatta in altra sede, cioè nelle aule dove viene eseguita la simulazione” ha concluso Sileri.

SDN, il panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia”

Territorio e medicina nucleare, queste le nuove frontiere in oncologia. Anche di questo importante tema si è discusso durante la 23esima edizione di Salute Direzione Nord , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39° Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Oltre 60 relatori si sono alternati, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Aifa Robert Nisticò.

Nel panel delle 15, dal titolo “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in oncologia”, oltre a Sileri, sono intervenuti Elena Murelli, senatrice della Commissione 10° Affari sociali, Anna Maria Mancuso, Presidente Salute Donna Odv, Alessandro Stecco, primario di radiologia presso l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli – Università degli studi del Piemonte Orientale, Massimo Falconi, direttore del Pancreas center, Irccs Ospedale San Raffaele, William Vaccani, GM Italia, Malta & Israele GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics.