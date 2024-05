La rettrice Unimi Marina Brambilla a Futuro Direzione Nord

“Il diritto allo studio ci permette oggi di avere il 31% dei nostri iscritti nella no tax area, di avere tanti studenti nelle nostre residenze a 250 euro perché i nostri 1200 posti hanno questo costo per lo studente. Ma c’è chi si trova nella fascia media che fa fatica”. Lo spiega la rettrice neoeletta, che entrerà in carica dal primo ottobre, dell’Università Statale di Milano, Marina Brambilla, intervenendo alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord presso Assolombarda a Milano, parlando del problema del caro affitti in città.

L’intervento della rettrice Brambilla a Futuro Direzione Nord

“Secondo me ci deve essere un’attenzione e un sostegno della politica su questo tema – prosegue -. Noi attraiamo gli studenti che riescono a rimanere nell’ambito del diritto allo studio ma abbiamo una fascia media su cui dobbiamo lavorare, per trovare un equilibrio altrimenti rischiamo di perdere questi studenti. Questo rappresenta un problema per la città perché il rischio è di perdere quei ragazzi che sono attratti dall’università milanese e lombarda ma poi scelgono altri atenei”. Un fenomeno simile “lo abbiamo visto anche sui bandi dei dottorati di ricerca su cui sappiamo che di recente alcuni hanno scelto di andare in città meno costose – conclude -. Regione e governo ci devono aiutare”.

Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it