Costa (Arriva Italia) a Direzione Nord: “Mobilità: un solo biglietto, più servizi”. VIDEO

Pianificare gli spostamenti offrendo diversi mezzi in un’unica soluzione. Questo è il tema sviluppato da Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Questa soluzione – afferma Costa-, è estremamente importante per un’evoluzione verso la digitalizzazione e l’integrazione dei servizi che andiamo ad offrire. Stiamo parlando di un MaaS di livello 2, che include la possibilità di integrare un percorso sia dal punto di vista della mobilitazione sia dal punto di vista della possibilità di comprare con un solo biglietto più servizi.”

Please accept marketing-cookies to watch this video. “Il TPL – commenta Costa – richiede risorse aggiuntive in generale per andare verso una maggiore sostenibilità, e queste, se pensiamo a progetti di congestion charge e pollution charge, attraverso una fiscalità indiretta, possono effettivamente creare delle risorse aggiuntive ulteriori che in alcune realtà europee, e altre città delle dimensioni di 350mila abitanti, hanno consentito l’arrivo di nuove risorse, veicolate poi allo sviluppo del trasporto pubblico locale. Da un lato – prosegue l’Amministratore Delegato – si creano nuove risorse, dall’altro l’utente, pagando un contributo per accedere alle città, si sente stimolato ad usare il trasporto pubblico locale che è decisamente vantaggioso”.

Il panel “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”

Costa è intervenuto al panel a tema “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”. Al dibattito hanno preso parte anche Edoardo Rixi, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Pierpaolo Settembri, Head of Unit for Coordination and Planning, Directorate-General for Mobility and Transport European Commission, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Andrea Gibelli, Presidente FNM e Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.