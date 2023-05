Marco Riva a Sdn: “Olimpiade momento fondamentale per Regione e Paese”

“E’ un momento fondamentale per la nostra regione e per la nostra nazione. Perché l’Olimpiade è un evento internazionale in cui promuovere la cultura e la pratica sportiva”. Lo ha detto Marco Riva, Presidente CONI Lombardia, intervenendo da remoto al panel ‘Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute’ durante la 19esima edizione di Salute Direzione Nord tenutasi il 19 maggio, all’interno della rassegna Direzione Nord, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. L’evento è stato promosso da Fondazione Stelline e organizzato da Inrete e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia.

Marco Riva sul progetto Let’s Move e sport in pandemia

“A livello nazionale bisogna cogliere l’occasione di questi grandi eventi. Il CIO (Comitato Olimpico Italiano) ha un programma che si chiama Let’s Move in cui fare attività sportiva. Spingere i giovani e le nuove generazioni a fare attività sportiva, questo è il solco tracciato. E su cui anche i giochi olimpici Milano-Cortina 2026 dovranno proseguire”.

“Il mondo sportivo – ha continuato il presidente del Coni Lombardia Marco Riva – ha vissuto momenti difficili legati alla pandemia e poi al caro energia” ma ha dimostrato “una compattezza a livello di base che in altri momenti non c’è stata”. Sulla diffusione di una cultura sportiva “il Coni sta facendo tanto – ha proseguito Riva – perché investire nello sport è importante per la salute delle prossime generazioni“.

Lo sport e i giovani

Per provare a far riprendere l’attività sportiva per i più giovani, secondo Riva ci sono tante attività. “Arriviamo verso l’estate e il Coni promuove anche a livello territoriale campi estivi, multi-sport: gli Edu-Camper. C’è un rapporto stretto con tutte le Federazioni che stanno facendo un lavoro davvero straordinario. Anche a livello giovanile, tramite le associazioni sportive. Il Coni sul tema prevenzione e salute ha un rapporto strettissimo con la Federazione medico sportiva, che davvero è attenta a tutte le dinamiche del del territorio”

Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute’

Al panel “Lo sport come cultura diffusa di difesa della salute” sono intervenuti anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi; il Sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni; l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva; il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva; il presidente AMS Milano FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana Daniel Di Mattia e Fabio Bergamini, Regional Public Affairs Head di Sanofi Italia.