Petrella (IRCCS Rionero in Vulture) a SDN: “Il cancro diverrà una malattia al pari del diabete”

“Negli ultimi vent’anni tutte le terapie in campo oncologico sono completamente mutate. Da quando per la chirurgia si facevano interventi estremamente demolitivi, vedasi il cancro della mammella, in cui la donna veniva “sfigurata”, vediamo i progressi di oggi grazie a interventi ultra conservativi”. Sono queste le parole di Giuseppe Petrella, Presidente CIV IRCCS CROB Rionero in Vulture, intervenuto alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

“Anche nel campo della diagnostica sono stati fatti dei progressi incredibili, pensiamo alla PET-TAC, che consente di diagnosticare piccoli tumori e minime metastasi, e quindi consente una terapia migliore. Per non parlare poi della radioterapia con i nuovi acceleratori lineari e per quanto riguarda la cura medica farmacologica – prosegue Petrella-.”

“Finora per tutti i tumori si usava la chemioterapia, indubbiamente importante ma con effetti collaterali notevoli, oggi con la scoperta di tanti campi su base genetica si usano farmaci che non inficiano collateralmente i pazienti. Sono sicuro che col passare degli anni il cancro diventerà una malattia cronica, come il diabete, e chi la contrarrà potrà vivere a lungo e bene.”

SDN, il panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia”, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Petrella, protagonisti del panel “Territorio e medicina nucleare: le nuove frontiere in Oncologia” sono stati Elena Murelli, Senatrice presso la Commissione X Affari sociali, Senato della Repubblica, Pierpaolo Sileri Unità di Chirurgia Colonproctologica e Malattie infiammatorie croniche intestinali, IRCCS Ospedale San Raffaele, Alessandro Stecco Primario della Radiodiagnostica, Ospedale Sant’Andrea di Vercelli – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Massimo Falconi Direttore del Pancreas Center, IRCCS San Raffaele, Anna Maria Mancuso Presidente Salute Donna Odv, William Vaccani GM Italia, Malta & Israele, GE HealthCare Pharmaceutical Diagnostics.