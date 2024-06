Nisticò (Aifa) a Salute Direzione Nord: “Sfide globali richiedono risposte globali”

“Da quando sono presidente di Aifa, abbiamo posto grande attenzione alle sfide globali che richiedono risposte globali. Essere ai tavoli internazionali è importante per le ricadute nel nostro Paese. Tante sono le tematiche in discussione con l’Ema. Dall’accesso ai farmaci all’innovazione, sino all’impatto ambientale dei farmaci”. Così Robert Nisticò, presidente di Aifa, tra i protagonisti della 23esima edizione di Salute Direzione Nord. Nisticò ha dialogato con Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia. Altri temi prioritari sono l’antibiotico-resistenza e la carenza di farmaci. Così Nisticò: “Sull’antibiotico-resistenza il mercato deve essere sempre attrattivo, con strategie push and pull, spingendo la ricerca di base ma puntando ad incentivi regolatori. Carenza di farmaci: esistono diverse ragioni per questo fenomeno, ma stiamo attuando una strategia di solidarietà a livello europeo per fare sì che possano essere aiutati gli Stati membri in difficoltà”.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord si è tenuta il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.