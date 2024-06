Come può la Lombardia sfruttare al meglio l’innovazione digitale e il suo capitale umano per migliorare il sistema sanitario secondo una prospettiva one health che integri salute individuale, salute collettiva e sostenibilità economica? Questa la ricetta di Marco Alparone, vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia, tra i protagonisti della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, tenutasi il 24 giugno al Belvedere di Palazzo Lombardia: “Innovazione significa prossimità. Abbiamo bisogno anche sul fronte della salute di rispondere ai bisogni dei cittadini. E di farlo lì dove sono i cittadini. Se vogliamo che il sistema universalistico, patrimonio del nostro Paese, possa reggersi sotto il profilo economico, questo deve intercettare l’innovazione come strumento di prossimità. Come? Ingaggiando tutti gli attori coinvolti. E quindi anche case di comunità, farmacie di comunità, coop. Ovvero quei soggetti che devono relazionarsi ai cittadini attraverso strumenti di innovazione in grado di fornire le risposte in termini di salute che si aspettano”.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord

Alparone ha dialogato con il presidente di Aifa Robert Nisticò nel panel pomeridiano intitolato “Dalla nuova Aifa al ruolo delle Regioni, come l’innovazione cambia il mondo regolatorio e la sostenibilità”. La 23esima edizione di Salute Direzione Nord ha visto la partecipazione complessivamente di oltre 60 ospiti nell’arco della giornata, compresi i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, e il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Tema della 23esima edizione: “La Ricerca è la vera Sostenibilità”. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione è stata ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano.