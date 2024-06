Lucatelli (Angelini Pharma Italia) a Salute Direzione Nord: “Lavorare insieme per abbattere lo stigma sulla salute mentale”

“Gli investimenti sono necessari, ma avere più soldi non è sempre la soluzione. Bisogna incentrare tutto sulla cura delle persone, riflettere su come fare assistenza e lavorare insieme per abbattere lo stigma che, purtroppo, ancora c’è sulla salute mentale”. Lo ha affermato Domenico Lucatelli, Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia, a margine della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

“E’ ancora complesso sia per i pazienti che per caregiver e familiari accettare una diagnosi relativa alla salute mentale. Lo stigma è ancora forte e le sue conseguenze sono tante. Oggi, purtroppo, persiste un’identificazione della malattia mentale con la persona. Se scardiniamo questo principio potremmo usare i soldi in maniera migliore. Si può guarire e si guarisce, ma sono malattie croniche e quindi bisogna fare un investimento affinché ai primi sintomi si vada da un dottore e affinché i parenti accettino questa malattia”, ha proseguito Lucatelli.

“Affinché i pazienti ricevano cure continuative e adeguate, oggi dobbiamo lavorare tutti insieme per creare un valore. Dobbiamo far eccellere le nostre organizzazioni sanitarie, aumentare la modellistica dei percorsi di cura e il livello di inclusione. Favorendo così un approccio migliore nei confronti delle malattie mentali, che non sono malattie occasionali ma accompagnano il paziente per tutta la vita”.

Il panel di SDN “Salute mentale: consapevolezze e stigma”

Lucatelli ha preso parte al panel “Salute mentale: consapevolezze e stigma”, tenutosi alle ore 16. Preceduti dall’intervento del ministro Giuseppe Valditara e del direttore generale Ats Milano Walter Bergamaschi, sono intervenuti Andrea Costa, Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute, Gianni Bonelli, Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS, Alberto Siracusano, Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute, Antonio Vita, Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Ughetta Radice Fossati, Segretario Nazionale Progetto Itaca, Alessandro Lattuada, amministratore delegato, Otsuka Pharmaceutical Italy Srl.

La 23esima edizione di Salute Direzione Nord, evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete, si è tenuta il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia