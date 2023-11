Longo (Safety21) a IDN: “Progetto Sicurezza rappresenta gli obiettivi del PPP”

“Safety21 è oggi leader nazionale ed europeo nella gestione della smart road e della smart city attraverso la propria piattaforma tecnologica e il proprio ecosistema Titan. Già nel 2015 abbiamo proposto un progetto di partneriato pubblico-privato alla Città Metropolitana di Milano. Progetto che ha avuto il proprio iter arrivando a gara europea nel 2019, con assegnazione e attivazione dello stesso nel 2020. Il progetto di Città Metropolitana, chiamato appunto Progetto Sicurezza, rappresenta gli obiettivi del PPP. Ovvero, non soltanto un ritorno economico-finanziario per l’ente, ma anche un importante ritorno di capitale sociale“. Così Gianluca Longo, CEO di Safety21, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano.

Longo ha partecipato al panel dedicato a “Il partneriato pubblico-privato come volano per la leadership“, assieme a Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio Regione Lombardia, Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Comune di Milano, Veronica Vecchi, Professor Long Term Investment&PPP e Financial Management presso l’Università Bocconi, Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo, Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.



Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Longo: “Verso incidenti zero non solo a Milano”

Gianluca Longo ha proseguito: “Grazie al Progetto Sicurezza, dal 2019 al 2022 c’è stata una riduzione dell’incidentalità nell’area metropolitana di circa il 16%. In particolare, sulle tratte soggette al monitoraggio da parte della nostra tecnologia gli incidenti sono arrivati a zero. Oggi abbiamo duplicato e proposto questo progetto in un formato più adeguato alle dimensioni di città più piccole rispetto a Milano”.