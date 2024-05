Milano: the place to be, ma a che prezzo? Il panel a Direzione Nord

Milano: the place to be, ma a che prezzo? La questione abitativa e i nuovi studentati nel capoluogo lombardo. Se ne parlerà nell’ambito della XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. L’evento si svolge lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano.

Futuro Direzione Nord: Milano: the place to be, ma a che prezzo?

Protagonisti del panel delle 12.30 presso l’Auditorium saranno Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Alessandra Zampieri, Director of Sustainable Resources European Commission Joint Research Centre; Marina Brambilla, Rettrice Università Statale Milano; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil ANCE; Simone Dragone, Presidente MM Spa; Carlo Masseroli, Amministratore Delegato Nhood Services Italy; Fabio Cambiaghi, Direttore Business Unit Immobiliare CMB. Introduce e modera Armando Stella, vicedirettore del Giorno.

Oltre sessanta relatori per la nuova edizione di Direzione Nord

Nell’arco della giornata si alterneranno oltre 60 relatori e numerose istituzioni come il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana.

Giunta alla XXII Edizione, la kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Direzione Nord è da sempre, per suo dna, la rassegna di convegni istituzionali che pone nella Lombardia e in Milano il luogo da cui le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholder si incontrano per parlare, non solo del ruolo che il Nord deve avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero l’Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

Direzione Nord: la sfida delle Europee

Lo è a maggior ragione quest’anno, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno prossimo. Ecco allora che la direttrice di questa XXII Edizione della rassegna Direzione Nord non può che passare da Milano e dalla Lombardia nella sua “Road to Europe”. E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e della giustizia, delle politiche ambientali e di quelle rivolte alle famiglie.

Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it

PER REGISTRARSI CLICCARE QUI