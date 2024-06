Loizzo (Commissione XII agli Affari Sociali) a Salute Direzione Nord: “Un osservatorio dedicato a teleassistenza e telemedicina”

“Il decreto 73 del 4 giugno ha affrontato per la prima volta le liste d’attesa, ad Agenas viene data la Piattaforma unica nazionale delle liste d’attesa, che è connessa a tutte le regioni e province d’Italia. Per la prima volta vi sarà una netta sorveglianza sulle liste d’attesa, e l’interoperatività tra le regioni d’Italia consentirà di smaltirle”. Queste le parole di Simona Loizzo, Commissione XII Affari sociali, Camera dei Deputati, alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

“Un altro intervento sarà quello di affidare la gestione delle liste d’attesa anche ai medici specializzandi con un incremento di 10 ore settimanali. E ancora, il cup unico nazionale, questo in accordo gestito da Agenas potrebbe essere rivoluzionario per dare dei bollini alle aziende sanitarie che smaltiscono in fretta le liste d’attesa e che potranno pertanto ricevere benefit e fondi per la buona gestione dimostrata.”

“Si può migliorare l’accesso al sistema sanitario nazionale proprio implementando la medicina territoriale e di prossimità, quindi tutte le pratiche che riguardano la teleassistenza e la telemedicina- continua Loizzo-. Noi abbiamo fatto una battaglia per le terapie digitali chiedendo al ministero di crearne ad hoc un Osservatorio apposito, in modo da facilitare con un accordo tra aziende sanitarie e pharmaindustria una serie di percorsi di accelerazione della rimborsabilità delle terapie digitali in Italia, quindi telemedicina e teleassistenza e applicazione di terapia tramite algoritmi e questo crea medicina di precisione e prossimità.”

SDN, il panel “La salute non aspetta”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “La salute non aspetta“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Loizzo, protagonisti del panel “La salute non aspetta” sono stati anche Guido Bertolaso Assessore al Welfare, Regione Lombardia, Matteo Stocco Direttore Generale Policlinico Milano, Battistina Castiglioni Direttore SC Cardiologia 2 Varese e Direttore Dipartimento cardiotoracovascolare, ASST Sette Laghi, Cristina Romano Responsabile di S.S.D. di Diabetologia dell’AO Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Rossana Boldi già Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati, Massimo Barberio Head of Government Affairs & HealthEconomics GE HealthCare Italy, Massimiliano Bindi Amministratore Delegato Abbott Italia, Francesca Cerruti CEO ab medica, Martina Ortillo Avvocato, Manager del dipartimento Data Protection e Cybersecurity di Rödl & Partner.