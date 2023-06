Infrastrutture per una mobilità multimodale a Futuro Direzione Nord

Un sottosegretario, due assessori e due amministratori delegati nel panel di Futuro Direzione Nord dedicato alla mobilità multimodale. La 20esima edizione di Futuro Direzione Nord si terrà il prossimo 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO. con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano.

Istituzioni e manager al panel sulla mobilità multimodale

Alle 15 in Sala Manzoni si torna a parlare di trasporti con l’incontro Infrastrutture per una mobilità multimodale con Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia; Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Comune di Genova; Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle; Fabio Pressi, Amministratore Delegato A2A E-Mobility.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.

L’evento con True-News.it main media partner

E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e del lavoro, della sanità e delle politiche ambientali fino alla giustizia. Città come Milano si trasformano e non possono esimersi dal pensare alla salute dei propri cittadini in un’ottica One Health, dove il welfare delle persone è trasversale a tutti gli aspetti sociali ed economici. Non è più (o solo) tempo di ripresa e di resilienza. È tempo di innovare, trasformare, rigenerare, evolvere: la rivoluzione, culturale e tecnologica, è già in atto. L’evento, di cui True-News.it è main media partner, si svolgerà in presenza e sarà disponibile in live streaming sul sito www.stelline.it