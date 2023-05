I giovani e il futuro della Salute a Sdn

Ospiti del mondo delle istituzioni e della ricerca si alterneranno sul palco di Salute Direzione Nord per parlare di giovani e del futuro della Salute. La rassegna di Direzione Nord è arrivata alla sua 19esima edizione. L’appuntamento interamente dedicato alle tematiche della salute si svolge anche quest’anno al Palazzo delle Stelline di Milano in Corso Magenta 61 venerdì 19 maggio.

I giovani e il futuro della Salute

La pandemia di Covid-19, da poco dichiarata ufficialmente conclusa dall’Oms, è stata un duro colpo. Soprattutto per la salute mentale dei più giovani. Per questo motivo Salute Direzione Nord ha deciso di dedicare un panel intero agli scenari futuri del mondo della Salute che riguarda i giovani. L’appuntamento è per le ore 17:00 nella Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 19 a Milano.

Al panel parteciperanno esponenti delle istituzioni ed esperti di Salute e ricerca. Ci saranno: Emanuele Monti, Presidente Commissione IX, Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia; Paola Bocci, Componente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia; Andrea Gori, Direttore Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco; Cristina Le Grazie, Executive Director Medical Affairs, Gilead Sciences; Bernardo Dell’Osso, Direttore DSM ASST Sacco; Ughetta Radice Fossati, Segretario Nazionale Associazione Itaca; Luisa Brogonzoli, Centro Studi Fondazione The Bridge; ed Eleonora Mazzoni, Direttore Generale Health City Institute.

L’evento di Fondazione Stelline, Inrete, Fondazione The Bridge

Promossa dalla Fondazione Stelline, da Inrete e dalla Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia, la manifestazione vedrà anche quest’anno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, della sanità, dell’impresa, delle università e dell’associazionismo italiano.

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”: questo il tema attorno a cui ruoteranno gli incontri della manifestazione del 19 maggio. Una salute per tutti, che sappia coniugare le migliori pratiche nazionali e internazionali. Una salute che non sia per pochi, che sia pubblica ma che giochi in sinergia con i privati, secondo un modello – quello lombardo ma non solo – che si pone un obiettivo solo: migliorare la qualità del servizio, la qualità della cura, la qualità dei farmaci e dei dispositivi medici a disposizione di tutti. Queste sono state le premesse dell’ultima campagna elettorale sia a livello nazionale che regionale, e queste sono state le promesse per tutte le istituzioni andate al voto negli ultimi nove mesi.