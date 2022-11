Il Ministro Giuseppe Valditara ospite di “Italia Direzione Nord” il 21 novembre

Sarà Giuseppe Valditara, Ministro per l’Istruzione e per il Merito tra gli ospiti di spicco della 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event

Sarà Giuseppe Valditara, Ministro per l’Istruzione e per il Merito tra gli ospiti di spicco della 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione” che si terrà lunedì 21 novembre presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano.

Promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e dalla Fondazione Stelline con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, la kermesse vedrà alle 11:00 la presenza del numero uno del Miur che in un colloquio-intervista parlerà delle iniziative che intende promuovere alla guida del dicastero di viale Trastevere.

Il libro manifesto di Giuseppe Valditara “È l’Italia che vogliamo”

Il tutto partendo dal libro “È l’Italia che vogliamo” (Piemme, 2022) saggio-manifesto scritto con Alessandro Amadori in cui sono già raccolte alcune proposte e soluzioni per cercare di dare risposte concrete alle problematiche del nostro Paese con un approccio anglosassone, di orientamento liberal-conservatore.

Giuseppe Valditara: “La nostra Carta costituzionale fu il frutto di compromessi e di mediazioni”

Il Ministro Valditara, professore ordinario di Diritto romano all’Università degli Studi di Torino ha appena dato alle stampe un altro testo, “Alle radici romane della Costituzione” (Guerini e Associati, 2022) in cui afferma: “Ricostruire alcuni aspetti del dibattito culturale che si è svolto in Costituente è l’obiettivo di questo lavoro, ciò al fine di sempre meglio comprendere i principi, i valori, e dunque il modello costituzionale a cui i deputati si ispirarono, ben consapevoli che la nostra Carta costituzionale fu il frutto di compromessi e di mediazioni”.

Giuseppe Valditara, ideatore del think tank “Lettera 150”

Nel 2020 Giuseppe Valditara fonda “Lettera 150”, think tank che coinvolge centinaia di professori e intellettuali nel dibattito politico, economico e culturale nazionale.

Italia Direzione Nord vedrà alternarsi dalle 10:00 alle 20:00 oltre 60 ospiti tra ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, istituzioni territoriali e manager aziendali. Media Partner dell’iniziativa True-News.it dove sarà fruibile il live streaming dell’intera giornata.