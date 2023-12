“La Lombardia che vorrei”, Bonelli (Mondino): “Digitalizzazione vuol dire rapporto diretto tra sanità e cittadino”

“Le partite aperte per la sanità sono moltissime e dobbiamo considerarle altrettante opportunità”: lo ha detto ai margini del secondo evento del roadshow “La Lombardia che vorrei” Gianni Bonelli, Direttore generale della Fondazione Mondino di Pavia. “Opportunità che vogliamo saper cogliere. Abbiamo celebrato i cinquant’anni di Mondino come Irccs in cui si sono fatte ricerche e sperimentazioni importanti. Ora bisogna guardare al futuro, partendo dalla digitalizzazione”.

Parlando ai margini della convention promossa da Federfarma Lombardia e organizzata da Inrete presso il Palazzo del Broletto di Pavia, Bonelli ha aggiunto che a suo avviso “digitalizzazione vuol dire un rapporto diretto tra sanità e cittadino. Vuol dire ricette più veloci ma anche servizi avanzati di diagnostica, cura e comunicazione. Fondazione Mondino vuole esserci, per sviluppare, mettere a terra e implementare queste innovazioni”.

“Stiamo lavorando molto”, dice Bonelli, “anche all’innovazione organizzativa. Principalmente, stiamo lavorando con le associazioni dei pazienti per ottimizzare i processi di presa in carico, al fine di migliorare la qualità della vita di chi si interfaccia con il sistema sanitario e dei nostri professionisti”.