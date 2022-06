Il futuro della prevenzione a Salute Direzione Nord

La prevenzione è diventato un aspetto centrale del mondo della salute. Salute Direzione Nord dedica un panel alle strategie da mettere in campo per il futuro della prevenzione, anche alla luce di quanto previsto dal Pnrr. Al dibattito sul futuro della prevenzione interverranno ospiti istituzionali e del mondo della sanità lombarda.

Partecipano: Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia; Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Comune di Milano; Lamberto Nicola Giorgio Bertolè, Assessore al Welfare, Comune di Milano; Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco; Catia Borriello, Responsabile Struttura Malattie Infettive, Vaccinazioni e Performance di Prevenzione – DG Welfare Regione Lombardia; e Gianmarino Vidoni Direttore UOC MTS, ATS Milano.

Saranno loro, alle ore 16:30, ad arricchire il panel della nuova edizione di “Salute Direzione Nord“, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, in programma, il prossimo lunedì 27 giugno, sempre nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano.

La kermesse – promossa dall’Associazione Amici delle Stelline e organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge – anno dopo anno, si conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare e accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni.

Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio della Fondazione Stelline. la kermesse promossa dall’Associazione Amici delle Stelline ha visto alternarsi i maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale italiano.

Modera l’incontro Rosaria Iardino Presidente Fondazione The Bridge.

La diretta dell’evento sarà disponibile su www.true-news.it