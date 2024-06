Costa: “Salute mentale, c’è bisogno di sensibilizzazione e consapevolezza”

“Al Ministero della Salute è stato istituito un tavolo per affrontare il problema della salute mentale e questo è un primo passo per arrivare non solo a una mappatura ma a una condivisione di protocolli che siano in grado di fornire risposte omogenee su tutto il territorio nazionale”. Lo ha affermato Andrea Costa, Esperto del Ministro per le strategie attuazione Pnrr-Missione 6 Salute, alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Costa: “Dati preoccupanti, serve misurare il fabbisogno”

“Chiaramente il tema riguarda anche il personale e le risorse, sotto questo aspetto dobbiamo analizzare quale sarà il fabbisogno e poi iniziare un percorso per capire quali sono le risorse necessarie per dare delle risposte su un tema che oggi certamente rappresenta un’emergenza, con dati preoccupanti soprattutto dopo il covid. C’è bisogno di sensibilizzazione e consapevolezza.”

“Poi ci sono le case di comunità , che sono una grande opportunità come punti di erogazione nel nostro territorio e come fornitura di servizi capillari ai nostri cittadini. Agiremo poi per creare delle condizioni affinché il personale adeguato e formato si trovi nelle strutture per rispondere ai nostri cittadini.”

SDN, il panel “Salute mentale: consapevolezza e stigma”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Salute mentale: consapevolezza e stigma“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di MiMurelano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Costa, altri protagonisti del panel “Salute mentale: consapevolezza e stigma” sono stati Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione e del Merito, Walter Bergamaschi Direttore Generale ATS Milano, Gianni Bonelli Direttore Generale Fondazione Mondino IRCCS, Alberto Siracusano Ordinario di Psichiatria Università Roma Tor Vergata e Coordinatore Tavolo Tecnico sulla Salute Mentale Ministero della Salute, Antonio Vita Ordinario di Psichiatria Università di Brescia; Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, ASST Spedali Civili di Brescia, Ughetta Radice Fossati Segretario Nazionale Progetto Itaca, Alessandro Lattuada Amministratore Delegato Otsuka Pharmaceutical Italy Srl, Domenico Lucatelli Access & Value Head, Government Affair Head, Angelini Pharma Italia.