Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie: l’evento a Direzione Nord

Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie: a Futuro Direzione Nord va in scena un confronto tra politiche tra politiche italiane ed europee a sostegno della genitorialità. L’appuntamento è alle 15 di lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano.

Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie: i relatori e la case history di A2A

Protagonisti del panel saranno Franco Locatelli, Presidente Consiglio Superiore di Sanità, Elena Bonetti Membro della XII Commissione Camera dei Deputati, già Ministro per le Pari Opportunità, Luca Pierelli, Docente Università La Sapienza – Dipartimento Medicina Sperimentale, Irene Cetin, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Milano e Direttore della UOC Ostetricia Mangiagalli Policlinico di Milano, Sara Dossola, Psicologa, Professoressa presso l’Università Bicocca nella Facoltà di Scienze Pedagogiche, Luana Piroli, Direttore Generale e della raccolta di In Scientia Fides.

In programma anche il racconto della case history di A2A: Il ruolo delle aziende a sostegno della genitorialità in Italia. Ne parlerà Mauro Ghilardi Chief People and Transformation Officer di A2A.

Oltre sessanta relatori per la nuova edizione di Direzione Nord

Nell’arco della giornata si alterneranno oltre 60 relatori e numerose istituzioni come il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, il governatore lombardo Attilio Fontana.

Giunta alla XXII Edizione, la kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Direzione Nord è da sempre, per suo dna, la rassegna di convegni istituzionali che pone nella Lombardia e in Milano il luogo da cui le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholder si incontrano per parlare, non solo del ruolo che il Nord deve avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero l’Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

Direzione Nord: la sfida delle Europee

Lo è a maggior ragione quest’anno, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno prossimo. Ecco allora che la direttrice di questa XXII Edizione della rassegna Direzione Nord non può che passare da Milano e dalla Lombardia nella sua “Road to Europe”. E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e della giustizia, delle politiche ambientali e di quelle rivolte alle famiglie.

Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it

PER REGISTRARSI CLICCARE QUI