Salute Direzione Nord, torna il 27 giugno la rassegna delle persone che hanno qualcosa da dire

Sarà il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ad aprire la 16esima edizione di Salute Direzione Nord, all’interno della rassegna Direzione Nord – A TRUE EVENT, nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano. Organizzata da Inrete e Fondazione The Bridge con il sostegno dell’Associazione Amici delle Stelline, il patrocinio della Fondazione Stelline e il contributo di Regione Lombardia la kermesse sarà l’occasione per elaborare e accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute insieme a rappresentanti istituzionali, clinici, esperti e società civile che si confronteranno durante una giornata ricca di appuntamenti.

Media Partner della kermesse true-news.it.

Apertura affidata a Fontana, Palù, Pazzali e Sinigallia

Si inizierà alle 10:00 con l’evento di apertura con Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Giorgio Palù, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano e Alberto Sinigallia, Presidente Progetto ARCA Onlus. Alle 11:00 si parlerà di Innovazione tecnologica e telemedicina: modelli regionali e player a confronto con due focus: il primo su Sanità digitale e telemedicina tra sfide e opportunità con Francesco Gabbrielli, Direttore centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali, Istituto Superiore di Sanità; Alessandro Venturi, Presidente Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, Membro del Cda di Fondazione The Bridge; Barbara Meda, Marketing Manager Telemedicina ab medica; Giulia Arpinati, Business Solution Manager Comarch Healthcare; Nadia Martini Partner, Head of Data Protection Italy Rödl Partner.

Focus su valore dell’innovazione tecnologica e dell’automazione

Alle 12:00 il secondo focus sarà su Il valore dell’innovazione tecnologica e dell’automazione con Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia; Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia; Vito Ladisa, Direttore SC Farmacia, INT Milano; Federico De Marco, Direttore UO di Cardiologia Interventistica Valvolare e Strutturale, Centro Cardiologico Monzino; Antonio Spera, Amministratore Delegato GE Healthcare; Luigi Mazzei, Country Senior Director Edwards; Giorgio Moretti, Presidente Dedalus.

Fragilità e cronicità

Alle 13:00 Fragilità e cronicità con Erika Stefani, Ministro per la Disabilità; Giancarlo Cerveri, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze – ASST Lodi; Alessandro Padovani, Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di Brescia; Piercarlo Sarzi, Direttore Responsabile Reumatologia, ASST Fatebenefratelli- Sacco, Milano

La politica sanitaria delle idee

Alle 14:30 La politica sanitaria delle idee: come i territori riformano il welfare con Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Alessio D’Amato, Assessore alla Salute, Regione Lazio; Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO; Luigi Cavanna, Presidente Cipomo; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.

Alle 15:30 Ricerca e medicina di prossimità per una sanità più inclusiva con Rossana Boldi, Vicepresidente Commissione XII Affari Sociali, Camera dei Deputati; Emanuele Monti, Presidente Commissione III Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia; Alessandro Stecco, Presidente Commissione IV Sanità, Regione Piemonte, Stefano Carugo, Direttore UOC Cardiologia, Policlinico Milano, Gabriele Savioli, Disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability, Novartis Italia; Giorgio Corsico, Value Access & Policy Director, Amgen; Cristina Le Grazie, Executive Director Medical Affairs, Gilead Sciences.

Futuro della prevenzione, Urban Health e sfide per gli HR

Alle 16:30 Il futuro della prevenzione con Stefano Bolognini Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia con Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Comune di Milano; Lamberto Nicola Giorgio Bertolè, Assessore al Welfare, Comune di Milano; Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore/responsabile pediatria e pronto soccorso pediatrico – Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”; Alessandro Visconti, Direttore Generale ASST Fatebenefratelli Sacco; Catia Borriello, Direttore Facente Funzione UOC Vaccinazioni coordinamento nell’ambito della prevenzione vaccinale della città di Milano – ASST Fatebenefratelli Sacco; Gianmarino Vidoni, Direttore UOC MTS, ATS Milano.

Alle 17:30 Urban Health con Luisa Brogonzoli, Responsabile Centro Studi, Fondazione The Bridge; Elena Grandi, Assessore all’Ambiente e Verde, Comune di Milano; Gabriele Rabaiotti, Urbanista già Assessore ai

Lavori Pubblici e Casa, Comune di Milano; Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica Università Vita-Salute San Raffaele e Presidente NITAG National Immunization Technical Advisory Group, il gruppo tecnico nazionale sulle vaccinazioni; Luigi Bonizzi, Professore Ordinario di Malattie Infettive degli Animali Domestici, Università degli studi di Milano.

Alle 18:30 Le nuove sfide per gli HR nel segno di welfare e CSR con Christina Anagnostopoulou HR Director Zambon; Elinora Pisanti HR Director BMS, Marilena Ferri People & Culture and Legal Director ManpowerGroup Italia; Andrea Rizzi Medical Head Italy, Sanofi Gen Med, in rappresentanza di BioPharma Network.

“Dopo la guerra Covid”

Alle 21:00 Milano dopo la guerra Covid. Un confronto di Giulio Gallera, Presidente Commissione Programmazione e Bilancio Regione Lombardia e autore del libro “Diario di una guerra non convenzionale con Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano e autore del libro “Le città visibili. Dove inizia il cambiamento del Paese”.

L’evento si terrà in presenza e in diretta streaming su www.true-news.it