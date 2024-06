Desideri (Ministero della salute) a Salute Direzione Nord: “Curare tutti e far risparmiare il sistema sanitario è possibile”

“Equità e sostenibilità della Telemedicina: curare tutti e far risparmiare il sistema sanitario nazionale può sembrare una contraddizione, ma se i pazienti vengono presi in cura per tempo, con approccio proattivo, non dovranno essere mai ospedalizzati”. Lo ha affermato Enrico Desideri, Esperto del Ministro in programmazione, organizzazione e gestione delle Aziende e dei servizi Sanitari, a margine della 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità”.

Desideri: “Bisogna evitare che i pazienti rimbalzino da un ospedale all’altro”

“Nel ripensamento di un approccio proattivo, non si può non interrogarsi in merito a quei pazienti, con un basso livello di istruzione, che non riescono ad accedere alle cure e che vivono nelle cosiddette aree “hard to reach”, prosegue Desideri.

“In un’ottica più grande, è necessario ragionare in termini di prossimità: nel territorio il paziente, per evitare che rimbalzi da un ospedale all’altro, può raccordarsi in teleconsulto con lo specialista di riferimento, cioè quello che già lo ha visto, così il paziente di sclerosi multipla o di tumore può essere seguito dall’oncologo che lo ha dimesso attraverso il medico di famiglia, e per farlo il medico di famiglia deve essere messo in condizioni di avere una equipe multiprofessionale. Quindi certo sono importanti le case e gli ospedali di comunità, ma bisogna tenere a mente che per fare ciò bisogna strutturare il territorio e raccordarlo in maniera ottimale con gli specialisti: qui la telemedicina è il nostro sistema di rinforzo”.

SDN, il panel “Cronicità, sfida sempre aperta”

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Cronicità, sfida sempre aperta“, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nasticò.

Oltre a Desideri, protagonisti del panel “Cronicità, sfida sempre aperta” sono stati Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità, Maria Cristina Cantù Vicepresidente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica, Giovanni Satta Componente Commissione 10° Affari sociali, Senato della Repubblica, Alberto Ambrosio Direttore Unità Organizzativa Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia, Stefano Carugo Direttore UOC Cardiologia del Policlinico di Milano, Francesco Bandello Direttore Unità Oculistica, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Giovanni Staurenghi Direttore SC Oculistica, ASST atebenefratelli Sacco, Annarosa Racca Presidente Federfarma Lombardia, Giorgio Corsico Sr Dir Value, Access & Policy, Amgen Italia.