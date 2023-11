Maione (Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia) a IDN: “Investire nelle energie rinnovabili e sostenere l’economia circolare”

“Acqua e energia sono due aspetti estremamente connessi, che riguarda proprio il tema dell’economia circolare. L’impegno è quello di realizzare nuovi interventi normativi in termine di innovazione, circolarità e incentivazione di energie rinnovabili.” Così Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. D’Amico ha partecipato al panel dedicato a “Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare”, assieme a Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gianni Castelli, Componente Collegio ARERA, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Acea, Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia, Monica Iacono, CEO Engie Italia, Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde, Comune di Milano, Francesco Buresti, Direttore Business Unit Smart Infrastructures A2A, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP, Moderazione a cura di Giancarla Rondinelli, Giornalista Tg1, Roberto Arditti, Direttore Editoriale Formiche.net.

 Maione (Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia): “Lombardia è leader a livello nazionale ed europeo”

Maione ha proseguito: “Sull’economia circolare Regione Lombardia è leader a livello nazionale ed europeo. Abbiamo intenzione di investire 165 milioni di euro per le energie rinnovabili e potenziamento di queste fonti e del risparmio energetico. Mentre 120 milioni di euro in sistemi di sostegno all’economia circolare che vuol dire, riduzione di rifiuto e potenziamento del riciclo e del riuso. La Lombardia è all’avanguardia e vuole essere di sostegno al privato che vuole investire in questa direzione.”