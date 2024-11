Vecci (Redo Sgr) a Italia Direzione Nord: “Approccio integrato ai servizi di prossimità per migliorare la vita urbana”

Housing sociale e rigenerazione urbana per il futuro delle città. Nel ha parlato Andrea Vecci, direttore Impact, Sustainability & Communication di Redo sgr, tra i relatori protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. Redo sgr gestisce circa 2500 appartamenti a Milano, con un focus su progetti di abitare collaborativo in quartieri in corso di rigenerazione urbana “L’obiettivo di Redo è offrire appartamenti in affitto a prezzi accessibili, con canoni che non superano il 30% del reddito familiare, mirati principalmente a giovani, famiglie e studenti”, ha spiegato Vecci, intervenuto nell’ambito del panel “C40: Il futuro delle città passa dall’ambiente”.

“Oltre ai progetti di housing sociale, Redo SGR è coinvolta in interventi di rigenerazione urbana, come la riqualificazione degli scali ferroviari di Greco Breda e Rogoredo, e dell’Ex macello di Milano. Quest’ultimo progetto prevede la realizzazione di 10mila appartamenti a canone convenzionato, con diverse funzioni per la città, tra cui aree pedonali, parchi, una sede universitaria e spazi commerciali. L’approccio integrato ai servizi di prossimità, come il commercio, il welfare e la mobilità, è fondamentale per migliorare la qualità della vita urbana”. I progetti includono anche spazi comuni aperti alla città, per renderla più attiva e vivibile, contribuendo sia al valore immobiliare che alla sicurezza e vivibilità delle zone coinvolte.