Buccini (Corriere della Sera): “Le battaglie tra politica e magistratura paralizzano il Paese”. VIDEO

Il rapporto tra politica e magistratura? Ne ha parlato intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera che sul tema ha scritto anche un libro, intitolato La Repubblica sotto processo. “L’obiettivo del libro è di cercare di raccontare come vada svitata questa battaglia che paralizza da 30 anni questo paese, tra fazioni tra garantisti e giustizialisti, berlusconiani e antiberlusconiani – ha spiegato -. Ora non c’è più Berlusconi ma la battaglia continua. Il paese è paralizzato mentre fuori dall’Italia succede di tutto e noi ancora stiamo discutendo ferocemente sugli avvisi di garanzia e sulle intercettazioni. Bisogna che tutti facciano un passo avanti nel senso della responsabilità, anche noi giornalisti, per cercare di svitarci da questa paralisi e la riforma della giustizia, secondo me, è una buona idea”.

Guccini ha parlato anche della riforma della separazione delle carriere: “sarà molto complicata sia perché la resistenza della magistratura è un po’ corporativa e sia perché c’è in campo un’altra riforma, quella istituzionale a cui la Premier Meloni tiene molto e siccome anche quella vera della magistratura di Nordio, che riguarda la separazione delle carriere e la discrezionalità dell’azione penale è di rango costituzionale, è molto difficile che una maggioranza tenga insieme nella stessa legislatura due riforme col rischio di due referendum costituzionali, quindi il rischio serio è che la riforma della giustizia vada a finire in coda”.

Il panel “Il futuro della giustizia”

Buccini ha partecipato al panel Il futuro della giustizia. Con lui Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Guido Camera, Presidente ITALIASTATODIRITTO e Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Penalisti d’Impresa.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.