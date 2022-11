“Energia: infrastrutture, rinnovabili, atomo e altri futuri” a Italia Direzione Nord

"Energia: infrastrutture, rinnovabili, atomo e altri futuri" è il titolo del panel in programma lunedì durante Italia Direzione Nord

Energia: infrastrutture, rinnovabili, atomo e altri futuri è il titolo del panel in programma, dalle 12 alle 13, nella Sala Porta della Fondazione Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, nell’ambito della 17esima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event dal titolo “Una nuova stagione”. Un incontro quantomai attuale, alla luce del cambiamento climatico e della crisi energetica causata dal conflitto tra Russia e Ucraina, per guardare al futuro dell’approvvigionamento energetico.

Ne parleranno Alessandro Morelli, viceministro alle Infrastrutture, Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e al Clima di Regione Lombardia; Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde; Umberto Minopoli, Presidente Associazione Italiana Nucleare; Alessio Torelli, Chief Mobility Officer di Snam, responsabile energie rinnovabili di Carbotermo. Modera Giannino Della Frattina, giornalista de Il Giornale.

Sarà l’occasione per dialogare e incontrare i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali; e per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti. Italia Direzione Nord è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Una nuova stagione di Italia Direzione Nord

Un panel prestigioso all’interno del mosaico d’eccezione dell’edizione invernale della rassegna, che prevede: tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli); il governatore lombardo Attilio Fontana; l’architetto Stefano Boeri, il viceministro Francesco Paolo Sisto; e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan).

Saranno oltre 60 gli ospiti protagonisti della kermesse giunta alla diciassettesima edizione.