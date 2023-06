Salute: le nuove frontiere della sperimentazione clinica a Direzione Nord

L’healthcare tra le tematiche principali della 20esima edizione di Direzione Nord, che si svolge lunedì 26 giugno presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61 a Milano. L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete e all’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. “Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili” è il filo conduttore della giornata. Tra i numerosi relatori della kermesse, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

“Salute, le nuove frontiere della sperimentazione clinica”

Alle 17 il panel “Salute, le nuove frontiere della sperimentazione clinica. Dalla dematerializzazione dei trail alla gestione dei dati” con Alessandro Fermi, Assessore Università, Ricerca e Innovazione, Regione Lombardia; Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia, Regione Lombardia; Alessandro Venturi, Presidente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Carlotta Cattaneo, Head of Business Innovation & AI, Humanitas Research Hospital; Silvia Stefanelli, Fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli.

Milano al centro di Futuro Direzione Nord

Milano e l’Italia. La dimensione urbana della città che sale e la dimensione nazionale, quella di un Paese che, nonostante pandemia e guerra, potrebbe vedere il proprio Pil aumentare del +1,8%. Un’ambizione condivisa: quella di stimolare la crescita, l’innovazione e il welfare per tutti. In una parola: il futuro. Non senza affrontare emergenze e incognite: abitativa, ambientale, formativa, di innovazione, di salute e di messa a terra del Pnrr. Ecco allora che la direttrice di questa 20esima edizione di Futuro Direzione Nord non può che passare da Milano.

E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e del lavoro, della sanità e delle politiche ambientali fino alla giustizia. Città come Milano si trasformano e non possono esimersi dal pensare alla salute dei propri cittadini in un’ottica One Health, dove il welfare delle persone è trasversale a tutti gli aspetti sociali ed economici. Non è più (o solo) tempo di ripresa e di resilienza. È tempo di innovare, trasformare, rigenerare, evolvere: la rivoluzione, culturale e tecnologica, è già in atto.