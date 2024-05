Dario Bolognesi a Direzione Nord: “La normativa sull’AI è utile anche per le imprese”. VIDEO

La normativa sull’intelligenza artificiale nella giustizia. Ne ha parlato Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Penalisti d’Impresa, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Il disegno di legge è proprio del 23 aprile, tempestivo e importante anche per le imprese. Specificamente, l’articolo 14 del disegno di legge, parla proprio dell’impatto sull’impresa, attraverso l’impatto sulla pubblica amministrazione- Infatti il disegno di legge prevede che l’intelligenza artificiale venga utilizzata per incrementare la performance delle pubbliche amministrazioni, ciò significa un vantaggio per le imprese, perché le multinazionali che devono investire in Italia e le grandi, medie e piccole imprese del nostro paese sono in difficoltà per la burocrazia e la lentezza delle procedure penali e civilistiche”.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Bolognesi ha poi aggiunto, sempre riguardo l’AI nel lavoro giudiziario, che: “indubbiamente è utile, ha ragione il dottor Nordio dicendo che la tecnologia non è né buona né cattiva, dipende dall’uso che se ne fa; quindi, il disegno di legge è antropocentrico nel senso che indica che l’intelligenza artificiale è sussidiaria a quella umana. Però noi sappiamo quali sono i rischi, ovvero che l’intelligenza artificiale, che evolve continuamente, crei la tentazione nel giudice di utilizzarla. Vedo il disegno di legge, che approvo, molto completo tranne su un punto e cioè, secondo me, manca la previsione dell’utilizzo e anche della calmierazione dell’intelligenza artificiale durante le indagini preliminari, cioè quando è la polizia che utilizza l’intelligenza artificiale. Sappiamo che in America ci sono stati casi straordinari di riconoscimento facciale che hanno portato ad imputazioni poi rivelatosi sbagliate. Questo è un aspetto delicato di cui, secondo me, il disegno di legge, nel diventare legge dovrebbe farsi carico”.

Il panel “Il futuro della giustizia”

Bolognesi ha partecipato al panel Il futuro della giustizia. Con lui Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Guido Camera, Presidente ITALIASTATODIRITTO e Goffredo Buccini, Giornalista Corriere della Sera.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.