Monti a Direzione Nord: la Lombardia e la sfida della transizione demografica

“Silver economy: la longevità come risorsa”: se ne è parlato nell’ambito della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, il 25 novembre alla Triennale di Milano. Tra i relatori intervenuti per parlare del tema, anche il presidente della Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia Emanuele Monti. La Regione Lombardia – ha spiegato Monti – sta affrontando la sfida della transizione demografica, che riguarda principalmente il crescente invecchiamento della popolazione. “In un recente incontro agli Stati Generali della sanità, è emerso che il tema è centrale per il futuro del Paese. Il governo, in collaborazione con il Ministero dell’Economia, sta lavorando a una manovra che preveda un supporto pubblico per il settore sanitario, con l’introduzione di forme previdenziali e sgravi fiscali per alleggerire il carico economico sui cittadini”.

Per quanto riguarda la Lombardia: “La Regione si sta concentrando su vari aspetti: il miglioramento dei servizi sanitari territoriali, l’ampliamento delle strutture residenziali (RSA) e dei servizi domiciliari, con l’obiettivo di rendere l’assistenza sanitaria più vicina al cittadino, in particolare agli anziani. Un aspetto fondamentale è garantire l’inclusione degli anziani, evitando che vengano abbandonati, e valorizzare il ruolo del terzo settore e del volontariato, che sono visti come elementi chiave per affrontare questa sfida. La collaborazione con i sindaci e le comunità locali è fondamentale per gestire efficacemente questa transizione demografica”.