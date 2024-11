Artizzu (Sogin) a IDN: “Siti nucleari sono sempre molto pregiati”

“Quando si tratta della questione della gestione dei siti nucleari, dobbiamo ovviamente dividerla separando i siti nucleari che funzionano attivamente da quelli in dismissione”, ha detto Gian Luca Artizzu, Ceo di Sogin, alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord svoltasi lo scorso 25 novembre presso Triennale Milano.

“I primi creano attorno ad essi un ecosistema di aziende che hanno necessità di energia notevoli, dall’acciaio ai data center. I secondi possono essere invece in grado di generare energia rinnovabile da attività di recupero”, ragione Artizzu, ricordando che “un sito nucleare è sempre molto pregiato per gli alti requisiti di sicurezza che il suo sviluppo impone”.

Italia Direzione Nord

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.