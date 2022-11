Il Ministro Alessandra Locatelli a Italia Direzione Nord

Il neo Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a Italia Direzione Nord, il 21 novembre alla Fondazione Stelline di Milano

Anche il neo Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a Italia Direzione Nord. All’interno della diciassettesima edizione della kermesse, dal titolo “Una nuova stagione” , Locatelli dialogherà con il giornalista Fabio Massa. L’incontro prenderà il via alle 14.30 di lunedì 21 novembre, alla Fondazione Stelline di Milano.

A tu per tu con Alessandra Locatelli

Il neo Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli approfondirà diversi temi. Tra i quali i nuovi fondi per il terzo settore e l’assistenza di disabili e anziani nel Decreto Aiuti; il rapporto e il dialogo con la Premier Meloni; i casi di cronaca che riguardano il settore della disabilità che ancora raccontano di fatti spiacevoli, come il caso di Pavia, dove una studentessa è stata allontanata dall’aula dell’Università perché stava consumando un pasto.

La nuova ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, è esponente della Lega. Nel luglio del 2019 ha ricoperto per meno di due mesi l’incarico di ministra senza portafoglio della Famiglia e della disabilità con il governo Conte I. A settembre, con il governo Conte II, quell’incarico fu affidato ad Elena Bonetti. Nel 2021 è stata assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità nella Regione Lombardia.

Nata a Como, 46 anni, Locatelli è laureata in Sociologia; educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica.

Ha lavorato nel campo dell’assistenza e della cura delle persone affette da disabilità intellettiva; è stata volontaria in Africa e volontaria del soccorso. Nel 2016 è diventata segretaria cittadina a Como con la Lega Nord. Nel 2017 è entrata nel Consiglio comunale, per poi diventare assessore e vicesindaco. L’anno successivo è entrata alla Camera; come deputata e membro della XII Commissione (Affari sociali e sanità).

Una nuova stagione di Italia Direzione Nord

“Una nuova stagione” è il titolo dell’evento di Italia Direzione Nord. Energia, trasporti, lavoro, istruzione, globalizzazione, giustizia, sono solo alcuni dei temi caldi che il nuovo esecutivo dovrà affrontare e che troveranno spazio all’interno delle diverse tavole rotonde in programma. Giunta alla diciassettesima edizione Italia Direzione Nord – A True Event è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.