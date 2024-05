Sisto a Direzione Nord: “La separazione delle carriere è già un principio costituzionale”. VIDEO

Il tema della separazione delle carriere dei magistrati. Ne ha parlato Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Legittima l’opinione di dissenso rispetto alla riforma, il dissenso è quello che crea poi la democrazia – ha spiegato -. È giusto che ci siano delle idee diverse, bisogna però ricordare che l’articolo 101 della Costituzione, stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, ma disegna il percorso della separazione dei poteri prima che della separazione delle carriere. È corretto che il parlamento faccia le sue scelte mediante i parlamentari che sono stati eletti dal popolo, che i percorsi parlamentari siano corretti, che ci sia un dibattito aperto, ampi e che ci sia un programma elettorale che va rispettato. La Costituzione non è un’opinione, c’è chi scrive le leggi e chi le deve applicare, nessuno disturbi l’altro. Credo che sia legittimo il dissenso ma rispettare i meccanismi di formazione delle leggi, come il Parlamento deve rispettare la magistratura che le applica, mi sembra che sia il minimo che si possa chiedere ad una democrazia matura come la nostra. Noi siamo convinti che la separazione delle carriere è già un principio costituzionale, laddove il 101 stabilisce che solo il giudice è terzo imparziale, tutti gli altri sono autonomi e indipendenti”.

Sisto ha aggiunto che “ci sarà dialogo, che credo non sia mai mancato, anche con l’amabile presidente Santalucia, con cui abbiamo non soltanto rapporti istituzionali ma anche personali di tutto rispetto e cordialità. Ci deve essere un dibattito ma poi quando i provvedimenti arrivano in parlamento non ci devono essere turbative al lavoro del parlamento, come il parlamento non deve assolutamente turbare i percorsi che la Costituzione disegna per la magistratura”.

Il panel “Il futuro della giustizia”

Sisto ha partecipato al panel Il futuro della giustizia. Con lui Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano; Guido Camera, Presidente ITALIASTATODIRITTO; Goffredo Buccini, Giornalista Corriere della Sera e Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Penalisti d’Impresa.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. True-news.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.