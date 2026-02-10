Home Economy Trenord supera gli 11 milioni di viaggiatori nel tempo libero nel 2025
10 Febbraio 202610 Febbraio 2026By Redazione
Il treno si conferma un mezzo di trasporto per il tempo libero in Lombardia: nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord le mete turistiche in estate e nei weekend. E 124mila clienti hanno scelto i pacchetti delle “Gite in treno”, che propongono itinerari treno+esperienza e biglietti speciali verso i grandi eventi. Il dato è cresciuto del 20% rispetto al 2024: un trend costante, che conferma la sempre maggiore tendenza a scegliere il mezzo pubblico anche nel tempo libero.

Per la stagione invernale 2025/26, Trenord ha riproposto i “Treni della neve”, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Piani di Bobbio, Domobianca, Madesimo e Valmalenco. Con uno sguardo alla primavera, alle proposte già attive per una gita sui Laghi di Como e d’Iseo, si aggiungeranno nuovi itinerari e proposte, verso mete naturalistiche, di sport, città d’arte, esperienze.

Cesarini (Trenord): “Una proposta sempre più ricca da Trenord”

“Il treno è un driver del turismo: le persone sono sempre più propense a scegliere i nostri mezzi nel tempo libero e i dati sono una continua conferma – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. Incoraggiamo questa tendenza con una proposta sempre più ricca e con iniziative di rinforzo: abbiamo realizzato una nuova guida con Lonely Planet, che accompagna alla scoperta di destinazioni raggiungibili in treno; in più, premiamo chi preferisce la mobilità sostenibile all’auto grazie a un programma di loyalty. Ora la nostra sfida è quella olimpica: i nostri treni collegano Milano, la Valtellina e l’Aeroporto di Malpensa. Abbiamo potenziato l’offerta e i canali di vendita e assistenza: per i viaggiatori abbiamo anche attivato un voicebot, che risponde in più di venti lingue alle domande sull’evento. Questa è per noi una grande occasione per evidenziare come il treno sia un vettore fondamentale per la mobilità e per il territorio”.

I risultati 2025 e le proposte per il 2026 sono stati presentati da Trenord in occasione di BIT, Fiera internazionale del turismo, che si svolge fino al 12 febbraio a Fieramilano Rho; l’azienda ferroviaria lombarda è allo Stand L08 M05.

I dati del turismo in treno in Lombardia

Sono 124mila i clienti che nel 2025 hanno scelto i prodotti delle “Gite in treno” di Trenord dedicati al turismo e ai grandi eventi. In particolare, in 80mila hanno acquistato i prodotti treno+esperienza verso destinazioni turistiche lombarde. Come meta preferita fra le “Gite in treno” di Trenord si confermano i grandi laghi: i biglietti treno+battello sono stati scelti da 62mila clienti, che hanno trascorso la giornata navigando sul Lago di Como, di Garda, Maggiore, d’Iseo e di Lugano.

In treno anche per i grandi eventi: 43mila clienti hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni fieristiche, musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo. Su tutte, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, che ha visto un risultato eccezionale, con 36mila titoli speciali venduti. Il 2025 ha celebrato il fascino senza tempo del treno storico: Trenord ha previsto un calendario di undici date, fra aprile e novembre. Tutte sono andate “sold out” in poche ore, a conferma del crescente interesse verso una forma di viaggio esperienziale.

I “Treni della neve” per la stagione 2025/26

Il 2026 è iniziato con i “Treni della neve”, biglietti treno+navetta+skipass realizzati, per il terzo anno consecutivo, in partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna. In pochi clic, sulla piattaforma si acquistano il viaggio in treno e in navetta verso i comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca, più lo skipass per uno o due giorni. Tutte le informazioni e le novità di “Gite in treno” sono disponibili su sito e App di Trenord nella sezione dedicata: www.trenord.it/giteintreno.

Il potenziamento per Milano Cortina 2026

In occasione dei Giochi, Trenord ha potenziato le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff. Dal 6 al 22 febbraio corrono sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estendono il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circola un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express è attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta è di 2500 corse giornaliere. Sono potenziati i presìdi di personale di assistenza nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni.

Per aiutare i clienti a organizzare il viaggio, Trenord ha attivato Oly, il nuovo assistente vocale dedicato a Milano Cortina 2026. Attivo h24, Oly risponde in oltre 20 lingue a domande sugli orari dei treni, sulla circolazione in real time, su biglietti e assistenza e molto altro. È possibile contattare Oly tramite il Contact Center Trenord al numero 02 72494949 o al numero diretto 02 89920450, attivo sia per le chiamate che per l’assistenza via WhatsApp.

Trenord premia chi viaggia in treno nel tempo libero

Grazie a Community, il programma loyalty di Trenord, la scelta di acquistare online i pacchetti delle “Gite in Treno” permette di accumulare Punti Verdi. L’iniziativa mira a valorizzare i viaggiatori che scelgono il treno come mezzo green per scoprire le bellezze del territorio nel proprio tempo libero, trasformando ogni escursione in un vantaggio concreto all’interno del sistema premiante dell’azienda.

