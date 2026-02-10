Trenord supera gli 11 milioni di viaggiatori nel tempo libero nel 2025

Il treno si conferma un mezzo di trasporto per il tempo libero in Lombardia: nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord le mete turistiche in estate e nei weekend. E 124mila clienti hanno scelto i pacchetti delle “Gite in treno”, che propongono itinerari treno+esperienza e biglietti speciali verso i grandi eventi. Il dato è cresciuto del 20% rispetto al 2024: un trend costante, che conferma la sempre maggiore tendenza a scegliere il mezzo pubblico anche nel tempo libero.

Per la stagione invernale 2025/26, Trenord ha riproposto i “Treni della neve”, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Piani di Bobbio, Domobianca, Madesimo e Valmalenco. Con uno sguardo alla primavera, alle proposte già attive per una gita sui Laghi di Como e d’Iseo, si aggiungeranno nuovi itinerari e proposte, verso mete naturalistiche, di sport, città d’arte, esperienze.

Cesarini (Trenord): “Una proposta sempre più ricca da Trenord”

“Il treno è un driver del turismo: le persone sono sempre più propense a scegliere i nostri mezzi nel tempo libero e i dati sono una continua conferma – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord. Incoraggiamo questa tendenza con una proposta sempre più ricca e con iniziative di rinforzo: abbiamo realizzato una nuova guida con Lonely Planet, che accompagna alla scoperta di destinazioni raggiungibili in treno; in più, premiamo chi preferisce la mobilità sostenibile all’auto grazie a un programma di loyalty. Ora la nostra sfida è quella olimpica: i nostri treni collegano Milano, la Valtellina e l’Aeroporto di Malpensa. Abbiamo potenziato l’offerta e i canali di vendita e assistenza: per i viaggiatori abbiamo anche attivato un voicebot, che risponde in più di venti lingue alle domande sull’evento. Questa è per noi una grande occasione per evidenziare come il treno sia un vettore fondamentale per la mobilità e per il territorio”.

I risultati 2025 e le proposte per il 2026 sono stati presentati da Trenord in occasione di BIT, Fiera internazionale del turismo, che si svolge fino al 12 febbraio a Fieramilano Rho; l’azienda ferroviaria lombarda è allo Stand L08 M05.

I dati del turismo in treno in Lombardia

Sono 124mila i clienti che nel 2025 hanno scelto i prodotti delle “Gite in treno” di Trenord dedicati al turismo e ai grandi eventi. In particolare, in 80mila hanno acquistato i prodotti treno+esperienza verso destinazioni turistiche lombarde. Come meta preferita fra le “Gite in treno” di Trenord si confermano i grandi laghi: i biglietti treno+battello sono stati scelti da 62mila clienti, che hanno trascorso la giornata navigando sul Lago di Como, di Garda, Maggiore, d’Iseo e di Lugano.

In treno anche per i grandi eventi: 43mila clienti hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni fieristiche, musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo. Su tutte, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, che ha visto un risultato eccezionale, con 36mila titoli speciali venduti. Il 2025 ha celebrato il fascino senza tempo del treno storico: Trenord ha previsto un calendario di undici date, fra aprile e novembre. Tutte sono andate “sold out” in poche ore, a conferma del crescente interesse verso una forma di viaggio esperienziale.

I “Treni della neve” per la stagione 2025/26

Il 2026 è iniziato con i “Treni della neve”, biglietti treno+navetta+skipass realizzati, per il terzo anno consecutivo, in partnership con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e Snowit, hub digitale per organizzare una perfetta vacanza in montagna. In pochi clic, sulla piattaforma si acquistano il viaggio in treno e in navetta verso i comprensori di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca, più lo skipass per uno o due giorni. Tutte le informazioni e le novità di “Gite in treno” sono disponibili su sito e App di Trenord nella sezione dedicata: www.trenord.it/giteintreno.

Il potenziamento per Milano Cortina 2026

In occasione dei Giochi, Trenord ha potenziato le corse verso le gare a Milano e in Valtellina, per agevolare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff. Dal 6 al 22 febbraio corrono sui binari ogni giorno 120 corse in più: le linee suburbane estendono il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; sul collegamento fra Milano e la Valtellina circola un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express è attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte. Complessivamente, l’offerta è di 2500 corse giornaliere. Sono potenziati i presìdi di personale di assistenza nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni.

Per aiutare i clienti a organizzare il viaggio, Trenord ha attivato Oly, il nuovo assistente vocale dedicato a Milano Cortina 2026. Attivo h24, Oly risponde in oltre 20 lingue a domande sugli orari dei treni, sulla circolazione in real time, su biglietti e assistenza e molto altro. È possibile contattare Oly tramite il Contact Center Trenord al numero 02 72494949 o al numero diretto 02 89920450, attivo sia per le chiamate che per l’assistenza via WhatsApp.

Trenord premia chi viaggia in treno nel tempo libero

Grazie a Community, il programma loyalty di Trenord, la scelta di acquistare online i pacchetti delle “Gite in Treno” permette di accumulare Punti Verdi. L’iniziativa mira a valorizzare i viaggiatori che scelgono il treno come mezzo green per scoprire le bellezze del territorio nel proprio tempo libero, trasformando ogni escursione in un vantaggio concreto all’interno del sistema premiante dell’azienda.