Il biglietto del treno? Si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i Digital Gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1. Una modalità di ricezione del titolo di viaggio semplice e immediata, che sfrutta la diffusione e la praticità di WhatsApp e consente ai passeggeri di avere il biglietto sullo smartphone in pochi clic.

Sono disponibili su WhatsApp i biglietti per viaggiare sui treni del servizio regionale e suburbano, sul collegamento aeroportuale Malpensa Express e sulle linee transfrontaliere. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati per spostarsi in area STIBM e i ticket delle “Gite in treno”, pacchetti treno+esperienza per il tempo libero.

I biglietti su WhatsApp si aggiungono ai ticket digitali Trenord, acquistabili sull’App Trenord. Il nuovo supporto è pensato per chi non utilizza l’applicazione e chi predilige la comunicazione via chat.

Caratteristiche e utilizzo

I biglietti su WhatsApp hanno tutte le caratteristiche di un ticket digitale: comodo, pratico, acquistabile con pochi clic. Il biglietto arriva direttamente via chat: basta aprire la conversazione per visualizzare tutte le informazioni sul titolo di viaggio e mostrarlo durante la controlleria.

I biglietti ferroviari, aeroportuali, transfrontalieri non richiedono convalida, ma si attivano nell’orario indicato all’acquisto. In caso di partenza in anticipo, è possibile anticipare l’orario tramite una funzione dedicata.

Per i biglietti STIBM è richiesta attivazione in un “tap” prima della partenza.

Modalità e canali di acquisto

È possibile ricevere i biglietti via WhatsApp dalle self-service disponibili nelle stazioni servite da Trenord e presso i quattro Digital Gate attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1.

Successivamente alla fase d’acquisto, è necessario selezionare l’opzione WhatsApp e inquadrare il QR Code sullo schermo del distributore self-service o del Digital Gate: verrà generato un messaggio precompilato nella chat “Biglietti Trenord”. Sarà necessario confermare le ultime cifre del numero di cellulare, per ricevere in chat il link utile per visualizzare il biglietto e consultare tutti i dettagli.

Anche l’infomobilità su WhatsApp

Per chi vuole ricevere su WhatsApp anche le informazioni sul proprio treno, è attivo il canale di Trenord “Il mio treno”. Accessibile dal link https://www.trenord.it/whatsapp/, consente di cercare la corsa di proprio interesse, inserendo il numero del treno, indicando stazioni e orari del proprio viaggio o individuandolo tramite geolocalizzazione. In pochi secondi, la chat restituisce le informazioni sulla corsa.

Prima della partenza, è possibile conoscere gli orari di partenza e arrivo e il binario programmato. Durante la corsa, i passeggeri possono ricevere via chat – anche con notifiche push, se attive per l’applicazione WhatsApp – aggiornamenti sul viaggio: orari di transito alle fermate e binari programmati, orario previsto per l’arrivo a destinazione.