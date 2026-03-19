Trenord, tra gennaio e febbraio circolati 131mila treni: in viaggio 34 milioni di passeggeri. I dati

Tra gennaio e febbraio in Lombardia sono circolati 131mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 34 milioni di passeggeri. L’83% delle corse è arrivato a destinazione puntuale; il dato è in linea con lo stesso periodo del 2025. L’88,8% dei treni è arrivato a destinazione entro 7 minuti dall’orario programmato; il 96,3% entro 15 minuti.

Il servizio per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

Sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ha potenziato l’offerta di oltre 200mila treni*km, cioè 120 corse in più ogni giorno. Sul collegamento fra Milano e la Valtellina, che ha visto una riorganizzazione per garantire una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, l’88,6% dei treni è arrivato a destinazione puntuale. Sulle linee che connettono Milano e l’Aeroporto Internazionale di Malpensa il 90,6%. Le linee suburbane, che consentivano di raggiungere le venue olimpiche in città e il Villaggio Olimpico, hanno registrato una puntualità dell’86,3%.