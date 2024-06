L’oro e l’argento “ballano” in Borsa. E ora sono sempre più richiesti

L’altalena dei prezzi dell’oro e dell’argento sui mercati internazionali sta nuovamente conoscendo una svolta sulla scia delle dinamiche di prezzo emerse tra maggio e giugno. Dapprima un netto rialzo, poi tra fine maggio e inizio giugno una flessione ha contraddistinto i due nobili metalli.

Le dinamiche di mercato

True-News ha raccolto sul tema l’opinione di Michael Hall, Head of Distribution di Spectrum Markets, secondo il quale dai dati di mercato “emerge un comportamento di trading rialzista a favore di entrambi i sottostanti sui metalli preziosi disponibili sulla venue: l’oro e l’argento”. Un trading che appare diverso da quello dei primi mesi dell’anno, periodo del maxi-rally del prezzo del più nobile dei metalli in particolare, quando a trainare il mercato erano le mosse delle banche centrali.

Nel corso del mese di maggio, nota Hall, “i prezzi dell’oro hanno subito oscillazioni, raggiungendo un picco di 2.449 dollari l’oncia il 20 maggio, prima di scendere a 2.325 dollari verso fine mese. Questo calo ha creato un’opportunità di acquisto per gli investitori ed è stato probabilmente un motore chiave del sentiment rialzista”. E, segnala Hall, “Anche il prezzo dell’argento ha raggiunto un picco record di 32,391 dollari l’oncia alla fine di maggio. Tuttavia, gli investitori individuali sono rimasti rialzisti”.

L’oro in crescita

Il dato strategico è legato al nodo dell’oro. Il cui prezzo è cresciuto storicamente quando era richiesto come bene rifugio, ma negli ultimi tempi il trend si è modificato. Le banche centrali hanno accumulato oro per proteggere il cambio delle valute e per ragioni di sovranità strategica sulle riserve, diventate strumento di confronto tra le potenze. Oggi, invece, è l’appetibilità dell’oro indotta dalla dinamicità del suo mercato a stimolare una crescita che è…di mercato. A cui si aggiunge la volatilità indotta dall’incertezza sui tassi. Che faranno restare l’oro alto a lungo. E nei momenti di rally rialzista qualcuno, in borsa, farà di tutto per spuntare guadagni.